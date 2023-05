'Acordo fechado' para Messi jogar na Arábia Saudita

O astro argentino Lionel Messi, atleta do Paris Saint-Germain, jogará na Arábia Saudita na próxima temporada, afirmou nesta terça-feira (9) à AFP uma fonte saudita próxima às negociações, que chamou o contrato de "enorme".

"Há um acordo fechado, jogará na Arábia Saudita", afirmou a fonte, que pediu anonimato, sobre a transferência do jogador argentino para o rico reino do Golfo.

"O contrato é excepcional. É enorme", acrescentou, sem revelar o nome do clube que passará a contar com o camisa 10 da seleção da Argentina.

Ao ser questionado pela AFP nesta terça-feira, o PSG limitou-se a recordar que Messi tem contrato até 30 de junho.

"Se o clube quisesse renovar o contrato dele, isto teria acontecido antes", afirmou uma fonte do clube parisiense. De acordo com esta fonte, o argentino cumprirá o contrato como estava previsto e o clube não deve se pronunciar sobre o tema de forma oficial.

Já contratado pela agência de turismo da Arábia Saudita para promover o país nas suas redes sociais, Messi pode voltar a enfrentar em um campeonato nacional o astro português Cristiano Ronaldo, que joga pelo Al-Nassr desde o início do ano.

Vários meios de comunicação informaram nos últimos dias uma oferta astronômica do Al-Hilal (grande rival do Al-Nassr), que alcançaria 400 milhões de euros (440 milhões de dólares, 2,18 bilhões de reais) por ano, para convencer Messi a retomar a famosa rivalidade com Cristiano Ronaldo.

"As negociações não demoraram tanto tempo como com Ronaldo", afirmou a fonte saudita, que explicou que, como no caso do português, o dinheiro procede do Fundo Soberano Saudita (PIF).

O contrato do craque português com o clube saudita, avaliado em 400 milhões de euros até junho de 2025, o transformou no atleta mais bem pago do mundo em 2023, segundo o ranking anual da revista Forbes.

Messi, que completará 36 anos em junho, "é um jogador na reta final de sua carreira e não estará lá apenas pelo futebol. Ele estará lá para contribuir para a atratividade do reino", disse a fonte saudita, ao destacar a ambição do país de atrair outros "grandes jogadores" e "jovens promissores".

Em fevereiro, uma fonte próxima às negociações declarou à AFP que a Arábia Saudita também buscava estabelecer colaborações com Messi para promover sua candidatura à sede de uma Copa do Mundo. Uma candidatura conjunta com Egito e Grécia para o Mundial de 2030 é mencionada há vários meses, mas não foi confirmada oficialmente.

O país deve receber nos próximos anos o campeonato asiático de futebol, os Jogos Asiáticos e até os Jogos Asiáticos de Inverno em complexos com neve artificial.

