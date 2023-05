Uefa assina acordo com Agencia Espacial Europeia para monitorar movimentos de torcidas

A Uefa assinou nesta segunda-feira um acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), uma colaboração inédita, para monitorar os movimentos das multidões de torcedores, observar o efeito da presença de estádios de futebol na vida local e melhorar o impacto ambiental do esporte.

Assinado até 31 de dezembro de 2025, o acordo vai permitir a introdução da "inovação espacial nas competições profissionais do futebol", explicam as duas instituições, que se reuniram nesta segunda-feira em uma conferência em Lausana (Suíça).

Um ano depois dos incidentes na final da Liga dos Campeões da Europa no Stade de France, o uso de dados de satélites ajudará a "vigiar as multidões a partir do espaço" e "identificar os gargalos nas imediações dos estádios", explica a ESA.

A Uefa poderá assim "acessar o histórico" desses dados relativos a lugares específicos, e os satélites de telecomunicações podem "apoiar as redes de comunicação terrestres sobrecarregadas quando as multidões se reunirem para acompanhar os jogos".

A tecnologia espacial pode também ajudar a Uefa a "identificar os benefícios que um estádio de futebol traz às comunidades locais", com dados socioeconômicos, climáticos e sanitários para colocá-los à disposição das 55 federações europeias.

Por último, Uefa e ESA prometem explorar "o potencial destas tecnologias para melhorar as soluções sociais e ambientais" no futebol europeu, um tema crucial enquanto tanto o impacto econômico quanto o ecológico do esporte de alto nível levantam cada vez mais interrogações.

