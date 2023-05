Três coletores de 'viagra do Himalaia' desaparecem após avalanche no Nepal

Pelo menos três pessoas estão desaparecidas e outras 12 ficaram feridas em uma avalanche no noroeste do Nepal, onde o grupo coletava um fungo conhecido como "viagra do Himalaia", disseram autoridades nesta segunda-feira (8).

Milhares de pessoas coletam o fungo parasita Cordyceps sinensis todos os anos no Nepal e no Tibete, conhecido localmente como "yarchagumba" e que cresce em uma lagarta.

Na vizinha China, onde é usado como remédio natural, pode alcançar preços astronômicos. Além disso, só é encontrado em certas áreas elevadas (acima de 3.500 metros) durante algumas semanas do ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nenhuma pesquisa definitiva foi publicada sobre as qualidades do fungo, mas os fitoterapeutas chineses acreditam que ele melhora o desempenho sexual. Fervido em água para fazer chá, ou adicionado a sopas e ensopados, acredita-se que trate uma variedade de doenças, da fadiga ao câncer.

O grupo de 15 pessoas procurava o fungo apreciado no distrito de Mugu quando foi atingido por uma avalanche no sábado.

As equipes de resgate foram a pé ao local remoto depois que um helicóptero não conseguiu pousar devido às más condições climáticas, disse Mohan Bahadur Thapa, funcionário do distrito, à AFP nesta segunda-feira (8).

O "yarchagumba" (tibetano para "planta de verão, inseto de inverno") é formado quando o fungo parasita passa a residir em uma lagarta, matando-a lentamente.

O fungo está na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza de espécies de plantas "vulneráveis" ameaçadas de extinção.

A primavera marca o início da temporada de escalada no Nepal. Cerca de mil alpinistas tentarão escalar o Monte Everest.

Outra avalanche matou três pessoas na semana passada no distrito ocidental de Darchula. Eles também eram coletores de yarchagumba.

pm/dhw/dva/sag/es/aa