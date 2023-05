Swiatek segue firme no topo do ranking da WTA, apesar da derrota em Madri

A polonesa Iga Swiatek continua no topo do ranking do tênis feminino, divulgado nesta segunda-feira, apesar da derrota na final do WTA 1000 de Madri no fim de semana.

Swiatek foi derrotada pela bielorrussa Aryna Sabalenka, que se mantém como a número 2 do mundo.

Há duas semanas, a polonesa tinha vencido Sabalenka na final do torneio de Stuttgart (Alemanha), também disputado no saibro.

Swiatek, duas vezes campeã de Roland Garros (2020 e 2022), sofreu assim sua primeira derrota neste piso depois de nove vitórias consecutivas, enquanto Sabalenka conquistou seu terceiro título na temporada, depois de ser campeã em janeiro do torneio de Adelaide e do Aberto da Austrália.

A brasileira Bia Haddad, campeã nas duplas em Madri ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka, continua sendo a melhor latino-americana no ranking, na 15ª posição.

-- Ranking da WTA em 8 de maio de 2023:

1. Iga Swiatek (POL) 9.625 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 7.881

3. Jessica Pegula (EUA) 5.300

4. Caroline García (FRA) 5.025

5. Coco Gauff (EUA) 4.345

6. Elena Rybakina (CAZ) 4.195

7. Ons Jabeur (TUN) 4.116

8. Maria Sakkari (GRE) 3.516

9. Daria Kasatkina (RUS) 3.505

10. Petra Kvitova (CZE) 3.162

11. Belinda Bencic (SUI) 2.750

12. Veronika Kudermetova (RUS) 2.660

13. Barbora Krecijkova (CZE) 2.616

14. Karolina Poliskova (CZE) 2.245

15. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.206

16. Liudmila Samsonova (RUS) 2.172

17. Victoria Azarenka (BLR) 2.127

18. Martina Trevisan (ITA) 1.878

19. Magda Linett (POL) 1.820

20. Jelena Ostapenko (LET) 1.795

