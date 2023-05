Sampdoria perde para Udinese e é rebaixada no Campeonato Italiano

Depois de mais uma derrota, desta vez por 2 a 0 para a Udinese nesta segunda-feira, pela 34ª rodada, a Sampdoria está maticamente rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Italiano, encerrando uma temporada desastrosa tanto esportiva como financeiramente.

Os gols do argentino Roberto Pereyra (9') e do marroquino Adam Masina (34') para a Udinese (9ª) consumaram um desastre esperado: com 17 pontos, a 'Samp' é a lanterna da Serie A, sem poder alcançar o Hellas Verona (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento, a quatro rodadas do fim do campeonato.

A Sampdoria poderia inclusive cair além da Serie B devido às suas dificuldades financeiras. Depois de atrasos de salários, seus dirigentes tiveram que negociar com os jogadores um acordo para evitar uma punição esportiva.

O atual proprietário da equipe, Massimo Ferrero, que teve que renunciar à presidência em dezembro de 2021 depois de ter sido preso em um caso de falência fraudulenta, estaria disposto a deixar o clube, segundo a imprensa local.

O rebaixamento da Sampdoria chega apenas dois dias depois do acesso matemático do rival Genoa à primeira divisão, outro clube histórico da capital da Ligúria.

A Sampdoria, nascida em 1946 da fusão entre a Ginnastica Comunale Sampierdarenese e a Ginnastica Andrea Doria, viveu seus momentos de maior glória nos anos 1980 e 1990.

Nessas décadas, conseguiu seu único 'Scudetto' (1991), quatro Copas da Itália (1985, 1988, 1989 e 1994) e chegou inclusive à final da Copa da Europa (atual Liga dos Campeões) em 1992, quando foi derrotada por 1 a 0 pelo Barcelona em Wembley, com um gol de falta de Ronald Koeman na prorrogação.

Também nesta segunda-feira, o Empoli (14º) garantiu a permanência na primeira divisão ao vencer por 2 a 1 a Salernitana (15ª). Nicolo Cambiaghi (37') e Francesco Caputo (63') marcaram os gols da equipe toscana e o polonês Krzysztof Piatek diminuiu para os visitantes (85').

No último jogo do dia, o Sassuolo (13º) recebe o Bologna (12º)

-- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Milan - Lazio 2 - 0

Roma - Inter 0 - 2

Cremonese - Spezia 2 - 0

- Domingo:

Atalanta - Juventus 0 - 2

Torino - Monza 1 - 1

Napoli - Fiorentina 1 - 0

Lecce - Hellas Verona 0 - 1

- Segunda-feira:

Udinese - Sampdoria 2 - 0

Empoli - Salernitana 2 - 1

Sassuolo - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 83 34 26 5 3 70 23 47

2. Juventus 66 34 20 6 8 52 28 24

3. Lazio 64 34 19 7 8 52 26 26

4. Inter 63 34 20 3 11 62 35 27

5. Milan 61 34 17 10 7 55 39 16

6. Atalanta 58 34 17 7 10 56 41 15

7. Roma 58 34 17 7 10 45 33 12

8. Fiorentina 46 34 12 10 12 45 40 5

9. Udinese 46 34 11 13 10 45 41 4

10. Monza 46 34 12 10 12 42 45 -3

11. Torino 46 34 12 10 12 36 39 -3

12. Bologna 45 33 12 9 12 42 43 -1

13. Sassuolo 43 33 12 7 14 40 49 -9

14. Empoli 38 34 9 11 14 31 44 -13

15. Salernitana 35 34 7 14 13 42 56 -14

16. Lecce 31 34 7 10 17 28 41 -13

17. Hellas Verona 30 34 7 9 18 28 51 -23

18. Spezia 27 34 5 12 17 28 56 -28

19. Cremonese 24 34 4 12 18 31 59 -28

20. Sampdoria 17 34 3 8 23 20 61 -41

rbo/dr/cb