Homem atropela grupo diante de centro de migrantes no Texas e mata 8 pessoas

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky promete que a Rússia será derrotada assim como foi o nazismo

=== EUA MIGRAÇÃO ===

BROWNSVILLE:

Homem atropela grupo diante de centro de migrantes no Texas e mata 8 pessoas

Ao menos oito pessoas morreram, e 10 ficaram feridas no domingo (7), depois que foram atropeladas por um veículo na cidade de Brownsville, Texas, na fronteira com o México, diante de um centro de ajuda de migrantes.

(EUA justiça crime imigração polícia migração acidente, 640 palavras, já transmitida)

BROWNSVILLE:

Migrantes aceleram travessia para os EUA e transformam cidade texana em dormitório

De noite, sobre o asfalto de Brownsville, no Texas, migrantes procuram um lugar para pernoitar. Cruzaram a fronteira pelo México, antecipando-se a uma anunciada mudança nas regulações americanas que pode complicar a vida dos que pretendem seguir essa mesma trajetória.

(EUA Venezuela Colômbia diplomacia refugiados política México migração, Reportagem, 628 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Presidente da Ucrânia promete que Rússia será derrotada como o 'nazismo foi derrotado'

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, prometeu que as tropas da Rússia serão derrotadas da mesma maneira que o nazismo em 1945, em um discurso nesta segunda-feira para celebrar o 8 de maio, dia de comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial e véspera de um grande desfile militar em Moscou.

(Ucrânia conflito Rússia, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

PEQUIM:

Chanceler chinês inicia viagem na Europa com Ucrânia como pano de fundo

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, inicia uma viagem nesta segunda-feira (8) que o levará à Alemanha, França e Noruega, enquanto Pequim busca aumentar seu papel como mediador na guerra na Ucrânia e reconstruir os laços com o continente.

(França China Noruega política Alemanha diplomacia, 530 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SANTIAGO:

Direita ultraconservadora vai comandar novo projeto de Constituição no Chile

A direita ultraconservadora do Chile venceu com ampla margem a eleição de domingo (7) dos 50 membros do conselho que redigirá uma nova proposta de Constituição para substituir a herdada da ditadura de Augusto Pinochet.

(Chile eleições constituição política, 750 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

CARACAS:

Entre o tabu e o custo alto da vacinação contra HPV na Venezuela

Glorimar Montaño prepara sua carteira para aplicar a terceira e última dose da vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV), uma infecção transmitida sexualmente que se espalha em silêncio na Venezuela, entre o estigma e a desinformação.

(Venezuela vírus vacinas saúde, Ângulo, 657 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Shannon Watts, o pesadelo do lobby de armas dos EUA

"Os americanos, e especialmente as mulheres americanas, irão votar nas próximas eleições com duas coisas em mente: armas e aborto", diz Shannon Watts, a mais famosa ativista contra a violência armada nos Estados Unidos.

(EUA armas escola infância política crime lazer, Entrevista, 626 palavras, já transmitida)

LIMA:

Corpos de 27 mineiros são recuperados após incêndio em jazida de ouro no Peru

Brigadas de policiais recuperaram os corpos dos 27 trabalhadores que morreram no fim de semana no incêndio de uma mina de ouro no sul do Peru, informou o prefeito da cidade onde ocorreu a tragédia nesta segunda-feira.

(Peru mineração acidente incêndio justiça economia, Nota-Central, 500 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Polícia de Paris é criticada por autorizar manifestação neonazista

A polícia de Paris e o ministro do Interior da França foram alvo de críticas, nesta segunda-feira, após a autorização de uma manifestação com cerca de 600 neonazistas nas ruas da capital francesa no sábado.

(França protestos, 400 palavras, a ser transmitida)

LONDRES:

Festividades da coroação terminam com o dia do voluntário no Reino Unido

Os britânicos foram convidados nesta segunda-feira (8) a participar de atividades de voluntariado, em um feriado que encerra o fim de semana prolongado de comemorações da coroação do rei Charles III.

(GB coroação filantropia realeza gente, 510 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

ISTAMBUL:

Do terremoto de 1999 ao de 2023, as tribulações da política econômica de Erdogan

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, chegou ao poder há duas décadas no calor da indignação com os efeitos do terremoto de 1999. Após o tremor de fevereiro deste ano, ele espera não sofrer o inverso nas eleições de 14 de maio, em meio a uma crise econômica.

(Turquia eleições corrupção economia terremoto, 740 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

ANDRO:

Traumatizados, moradores fogem da violência interétnica no nordeste da Índia

S. Mamang Vaiphei se escondeu na floresta por três noites com seus cinco filhos depois que uma multidão enfurecida atacou sua aldeia no estado de Manipur, no nordeste da Índia, onde a violência étnica já matou pelo menos 54 pessoas.

(refugiados polícia Índia, Reportagem, 540 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã executa dois homens condenados por profanar o Alcorão

Dois homens foram enforcados no Irã depois que foram acusados de queimar um exemplar do Alcorão e insultar o profeta Maomé, anunciou nesta segunda-feira (8) a agência de informações da autoridade judicial do país, Mizan Online.

(Irã religião justiça, 665 palavras, já transmitida)

ERBIL:

Fisiculturista no Curdistão iraquiano rompe barreiras dos gêneros

Quando criança, Shylan Kamal gostava de sovar o pão porque sentia seus músculos trabalhando. Uma das poucas mulheres do Iraque a praticar fisiculturismo, essa curda de 46 anos acredita que sua paixão também a permite lutar pela igualdade de gênero.

(Iraque Mulheres esporte saúde Curdistão, Ângulo, 524 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

CARTUM:

Novos bombardeios abalam Sudão, sem avanço nas negociações de trégua

Novos bombardeios abalaram o Sudão nesta segunda-feira (8), sem sinais de avanços na negociação em curso na Arábia Saudita para um cessar-fogo, com ambos os lados convencidos de que podem "vencer a disputa".

(Sudão conflito, 669 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LAS VEGAS:

'Policiais da água' fazem de Las Vegas uma cidade-modelo em tempos de seca

Conhecida no mundo por ser uma oásis para a permissividade excessiva, a desértica cidade de Las Vegas cresceu com um surpreendente modelo de austeridade quando se trata do uso da água.

(EUA meioambiente água seca ambiente, Ângulo, 650 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

PARIS:

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus de futebol

