Messi e seleção argentina brilham no Prêmio Laureus

O craque Lionel Messi venceu duas categorias do Prêmio Laureus do Esporte Mundial, cuja cerimônia foi realizada nesta segunda-feira em Paris, o de melhor atleta masculino e de melhor equipe do ano, ao lado de seus companheiros de seleção argentina, campeã do mundo em dezembro do ano passado.

Messi, de 35 anos, é o primeiro a vencer dois prêmios em uma mesma edição do Laureus, destacaram os organizadores.

O atacante do Paris Saint-Germain, ganhador de sete Bolas de Ouro, já tinha conquistado o Prêmio Laureus de melhor atleta do ano em 2020, junto com o piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1.

O argentino, que nesta segunda-feira retornou aos treinos no PSG após ter sido suspenso pelo clube por ter viajado sem autorização à Arábia Saudita, compareceu à cerimônia no centro de Paris ao lado de sua esposa, Antonela.

Messi concorreu ao prêmio individual com seu companheiro de clube Kylian Mbappé, vice-campeão mundial com a França na Copa do Catar.

A atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser Pryce, campeã do mundo nos 100 metros rasos pela quinta vez no ano passado em Eugene (Estados Unidos), foi a premiada como a melhor atleta mulher do ano.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, campeão do US Open em 2022 e número 1 do mundo mais jovem da história, foi eleito a revelação do ano e o jogador dinamarquês Christian Eriksen teve o Retorno do Ano, por ter retomado sua carreira de alto nível no futebol inglês, após sofrer uma parada cardíaca durante um jogo da Eurocopa em 2021.

Também foram premiados este ano a maratonista suíça Catherine Debrunner (melhor para-atleta do ano), a bicampeã olímpica de esqui freestyle americana Eileen Gu (atleta nos esportes de ação) e o programa TeamUp, que utiliza a atividade física para ajudar a reduzir o estresse em crianças refugiadas e que é representado pelo atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona.

Os Prêmios Laureus são entregues todos os anos desde 2000 pela Academia Laureus, mediante um juri composto por 71 grandes landas do esporte.

A cerimônia de 2023 foi a primeira organizada de maneira presencial desde a de 2020, depois de duas edições virtuais devido às restrições ligadas à pandemia de covid-19.

