John Textor substitui Jean-Michel Aulas como presidente do Lyon

O Lyon anunciou nesta segunda-feira (8) que Jean-Michel Aulas deixou o cargo de presidente executivo do OL Groupe e foi substituído pelo americano John Textor, que comprou o clube francês em dezembro do ano passado.

"Durante a reunião de 5 de maio, o conselho de administração do OL Groupe nomeou John Textor como presidente do conselho de administração a partir de 5 de maio até o final do seu mandato de administrador, após a interrupção das funções do senhor Jean-Michel Aulas como CEO do OL Groupe", explicou o clube da Ligue 1 em comunicado.

Aulas, de 74 anos, será presidente de honra do clube. O dirigente assumiu o comando do Lyon em junho de 1987, quando a equipe estava na segunda divisão.

Com a sua liderança, o Lyon retornou às competições europeias e conquistou sete ligas francesas consecutivas, entre 2002 e 2008, assim como a Copa da Liga em 2001 e a Copa da França em 2008 e 2012.

No entanto, ele tinha divergências sobre a política esportiva com a equipe do investidor americano John Textor, que já controla o futebol no inglês Crystal Palace e no Botafogo.

