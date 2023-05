Herói da Copa do Rei, Rodrygo quer manter boa fase contra o Manchester City

Autor dos dois gols que deram a Copa do Rei ao Real Madrid, Rodrygo voltou a se mostrar decisivo e na terça-feira (9) terá uma nova chance nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra o Manchester City.

O time inglês, no entanto, sabe do que o atacante brasileiro é capaz, já que no ano passado ele marcou duas vezes e abriu caminho para eliminar os 'Citizens' do torneio continental também nas semis.

Embora muitos acreditem que com Erling Haaland no ataque o City irá se vingar do Real Madrid, nunca se pode menosprezar a capacidade do time espanhol de crescer quando o assunto é a Champions.

Ao lado de Vinícius Júnior e Karim Benzema, Rodrygo, de 22 anos, já conquistou todos os títulos possíveis com o Real Madrid, após levantar a Copa do Rei com a vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna na final.

O jovem brasileiro marcou os dois gols que deram ao time merengue sua primeira Copa desde 2014.

"Ninguém sabe onde está seu teto", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, acrescentando que Rodrygo "é um jogador muito elegante, se movimenta bem, tem precisão na frente do gol e está indo muito bem".

Contratado junto ao Santos em 2019, ele parece crescer com a pressão nos momentos decisivos.

Nas quartas de final da Copa do Rei, contra o Atlético de Madrid, fez o gol que levou o duelo para a prorrogação e abriu o caminho para a classificação merengue.

Autor de cinco gols na Champions nesta temporada, Rodrygo ajudou a equipe a chegar nas semifinais balançando as redes duas vezes contra o Chelsea em Stamford Bridge.

"A Champions é uma competição muito especial para mim. Todas as vezes que joguei, pude fazer algo para ajudar a minha equipe", afirmou Rodrygo após a vitória sobre os 'Blues'.

Seu caso de amor com o torneio continental começou com um hat-trick em sua estreia europeia em casa, na goleada por 6 a 0 sobre o Galatasaray em 2019.

Então com 18 anos, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a conseguir tal feito na história moderna da Champions desde Raul González em 1995.

Em 21 jogos na Liga dos Campeões nas últimas duas temporadas, Rodrygo marcou 10 gols, os mesmos que em 63 jogos no Campeonato Espanhol nesse mesmo período.

Na virada do Real Madrid sobre o Manchester City na temporada passada, Rodrygo saiu do banco, mas seu momento iluminado em 2023 o transformou em uma peça chave para Ancelotti.

Pela ponta direita, o brasileiro tem explosão e faro de gol para finalizar as jogadas quando necessário, marcas de uma qualidade às vezes ofuscada pela espetacularidade de seu companheiro Vinícius.

Embora a qualidade de Vini seja admirada, seu comportamento é mais criticado, o que não acontece com Rodrygo, julgado de maneira mais positiva.

O brasileiro dedicou seu segundo gol na final da Copa a um menino com câncer: "Foi para Ignacio, um menino que visitei anteontem em Juegaterapia, onde há crianças com câncer. Ele me pediu para fazer o 'I' se marcasse e foi para ele".

Embora Ancelotti tenha recorrido em muitas ocasiões a Rodrygo saindo do banco, parece difícil que nesta terça ele não tenha uma vaga no time titular com seu atual momento, chancelado no sábado com os dois gols marcados.

"É o título que me faltava e estamos muito felizes por conquistá-lo. Estou no meu melhor momento porque estou jogando sempre", afirmou Rodrygo após a final da Copa do Rei, advertindo que quer continuar vencendo. Um aviso para o Manchester City.

