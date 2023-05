Conselho de Segurança da ONU manifesta preocupação com violência no Haiti

O Conselho de Segurança da ONU expressou nesta segunda-feira (08) preocupação com o aumento da violência dos grupos criminosos no Haiti e "tomou nota" do pedido reiterado do secretário-geral de envio de uma força internacional.

"O Conselho condena nos termos mais enérgicos o aumento da violência, as atividades criminosas e as violações dos direitos humanos que minam a paz, estabilidade e segurança no Haiti e na região", ressaltou.

Em comunicado, o Conselho mencionou os sequestros, a violência sexual, o tráfico de pessoas, as execuções extrajudiciais e o recrutamento de crianças por grupos armados, e pediu que "os responsáveis por estes crimes hediondos sejam levados à Justiça".

Também foi considerado o relatório mais recente do secretário-geral da ONU, António Guterres, no qual ele reiterou seu pedido de envio de uma força armada internacional especializada, mas não relacionada à ONU, para ajudar a sobrecarregada polícia local a restabelecer a ordem.

"Preocupados com a necessidade de apoio à segurança", os membros do Conselho fizeram um novo apelo "a todos os atores políticos, para que participem de negociações construtivas e significativas, que permitam a organização de eleições legislativas e presidenciais inclusivas, livres e justas assim que se cumprirem as condições".

Embora não tenham sido realizadas eleições desde 2016 e o primeiro-ministro Ariel Henry, designado em julho de 2021, 48 horas antes do assassinato do último presidente (Jovenel Moïse), enfrente dúvidas sobre a sua legitimidade, especialistas consideram impossível realizar eleições em condições seguras atualmente.

