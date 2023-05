Comunicado do Business Wire :Energy Vault Holdings, Inc.

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" ou a "Empresa"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje a publicação de seu primeiro Relatório de Sustentabilidade.

O relatório detalha o portfólio abrangente da Energy Vault de tecnologias e soluções de armazenamento de energia sustentável para curta, longa e ultra longa duração, a estratégia de sustentabilidade corporativa da empresa e sua abordagem para supervisão, responsabilidade, implementação e relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG).

A estratégia de sustentabilidade da Energy Vault incorpora conscientização e alinhamento com as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas reconhecidas a nível mundial na busca da empresa para promover energia limpa e acessível a todos. O Relatório de Sustentabilidade segue padrões da Global Reporting Initiative e criou uma estrutura para realização, incluindo o alinhamento estratégico com normas vigentes.

"Estamos orgulhosos de emitir nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade ao concluirmos nosso primeiro ano como empresa pública, que se baseia em um ano de sucesso destacado por diversas conquistas de clientes fundamentais, sendo que nossa primeira implantação tem início em todas as nossas soluções de armazenamento de energia de gravidade, bateria e hidrogênio ecológico", disse Robert Piconi, Presidente e Diretor Executivo da Energy Vault. "Fundamos a Energy Vault com a missão de descarbonizar nosso planeta para acelerar a transição a um mundo com energia sustentável. Meus cofundadores e eu decidimos criar uma empresa de armazenamento de energia com finalidade específica, com sustentabilidade incorporada ao centro de nossas soluções de negócios, design de produtos e cadeia de fornecimento. Nossa diretriz de sustentabilidade é permitir um mundo renovável através da implementação de práticas de negócios sustentáveis direcionadas à geração de um impacto líquido positivo no meio ambiente em tudo o que fazemos. Com nosso foco em design de negócios sustentáveis, nossa abordagem centrada no cliente para armazenamento de energia e o apoio de nossos acionistas, estamos confiantes de que podemos continuar ultrapassando os limites do que é possível no setor de armazenamento de energia e ajudar a construir um futuro mais sustentável para as próximas gerações."

Em 2022, a Energy Vault foi certificada pela Organização Internacional de Normatização para seus sistemas de gestão de qualidade (9001) e seus sistemas de gestão ambiental (14001). Em 2023, a Empresa visa o alinhamento com a Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Em 2024, a Energy Vault espera estar alinhada com a iniciativa Science Based Targets (SBTi).

A Energy Vault convida todas as partes interessadas em todo o mundo a ler seu Relatório de Sustentabilidade inaugural no seguinte link: Sustainability Report 2022

Assista a um vídeo sobre o compromisso da Energy Vault com a sustentabilidade no seguinte link: https://vimeo.com/824413511

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault® desenvolve e implanta soluções de armazenamento de energia em escala de serviços públicos criadas para transformar a abordagem mundial ao armazenamento de energia sustentável. As ofertas abrangentes da empresa incluem armazenamento de propriedade com base em gravidade, armazenamento em bateria e tecnologias de armazenamento de energia de hidrogênio ecológico. Cada solução de armazenamento é suportada pelo software do sistema de gerenciamento de energia independente da tecnologia de hardware da Empresa e pela plataforma de integração. Exclusivo para o setor, o portfólio de tecnologia inovadora do Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia em curta e longa duração para ajudar concessionárias, produtores de energia independentes e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade do poder. Ao utilizar materiais ecológicos com a capacidade de integrar resíduos para reutilização benéfica, a tecnologia de armazenamento de energia baseada em gravidade EVx? da Energy Vault está facilitando a mudança para uma economia circular enquanto acelera a transição mundial de energia limpa para seus clientes. Acesse www.energyvault.com para mais informação.

