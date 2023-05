China: porta-voz alerta sobre riscos de plano de sanções da UE por conta de relação com Rússia

O porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China Wang Wenbin afirmou nesta segunda-feira, 8, que o país tomará medidas resolutas para salvaguardar direitos e interesses legítimos e legais caso a União Europeia (UE) avance com planos de sancionar nações terceiras por conta de sua relação com a Rússia. Em coletiva de imprensa, o representante afirmou que o governo chinês se opõe firmemente a tal possibilidade.

"Se o rumor for verdadeiro, o movimento da UE irá corroer a confiança mútua e a cooperação com a China e aguçar a divisão e o confronto no mundo, o que é extremamente perigoso", acrescentou o porta-voz. "A cooperação econômica e comercial China-Rússia é totalmente honesta. Ela não tem como alvo terceiros e deve estar livre de interrupção ou coerção por terceiros", afirmou.

"Na questão da Ucrânia, a China defende uma posição objetiva e justa, promove ativamente negociações de paz e tem desempenhado um papel construtivo na facilitação de uma solução política para a crise", disse Wan, ao se referir sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia.