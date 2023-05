China: ministro de Relações Exteriores responsabiliza EUA por deterioração de relações

O ministro de Relações Exteriores da China, Qin Gang, disse ao embaixador americano, Nicholas Burns, que os Estados Unidos são responsáveis pela deterioração das relações entre os países e que os EUA devem "refletir profundamente" antes que os laços possam voltar a um caminho saudável.

O comentário de Qin segue a suspensão de um diálogo sobre uma série de questões entre as maiores economias do mundo, cada vez mais em desacordo sobre tarifas, tentativas dos EUA de privar a China de tecnologia de ponta e as reivindicações da China de autogovernar Taiwan e grandes partes dos mares da China Meridional e Oriental.

O Ministério das Relações Exteriores da China citou Qin dizendo ao embaixador Nicolas Burns que uma "série de palavras e atos errôneos dos EUA desde uma reunião em novembro entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, "minaram o impulso positivo duramente conquistado das relações entre China e EUA".

Os Estados Unidos devem "corrigir sua compreensão da China e retornar à racionalidade", disse Qin, repetindo sua acusação anterior de que os EUA estão tentando suprimir e conter o país asiático. Fonte: Associated Press.