Charles III agradece britânicos após festejos da coroação

O rei Charles III agradeceu nesta segunda-feira (08) ao povo britânico pelo "maior presente de coroação possível", após três dias de celebrações para marcar o evento histórico.

"Saber que temos seu apoio e encorajamento e testemunhar a sua amabilidade, expressa de formas tão diferentes, foi o maior presente possível", expressou Charles em mensagem escrita.

Depois da cerimônia solene de coroação na Abadia de Westminster, no sábado, e de um dia mais festivo, com milhares de almoços coletivos nos bairros, no domingo, a segunda-feira foi dedicada à caridade. Propostas por mais de 1.500 instituições de caridade, milhares de missões estavam disponíveis.

Embora o rei Charles e a rainha Camilla, de 74 e 75 anos, respectivamente, não tenham participado, o príncipe William, sua mulher, Catherine, e seus três filhos - George, Charlotte e Louis - estiveram presentes, ajudando um grupo de escoteiros em Slough, oeste de Londres.

O filho mais novo dos duques de Cambridge, Louis, 5 anos, foi visto no colo do pai enquanto conduzia uma pequena escavadeira. Enquanto isso, a irmã Charlotte, 8 anos, pintava uma porta, e George, 9 anos, usava uma furadeira.

No domingo, o rei foi o convidado de honra de um show que reuniu 20 mil espectadores diante de um palco instalado em Windsor, pequena cidade a cerca de 40 quilômetros de Londres, onde se encontra o castelo real.

Oito meses depois de subirem ao trono após a morte da rainha Elizabeth II, Charles e Camilla compareceram à cerimônia em um camarote real montado no castelo.

Músicos como o cantor americano Lionel Richie, a artista americana Katy Perry e a banda pop britânica dos anos 1990 Take That participaram do espetáculo.

Telões foram instalados por todo o país para acompanhar o evento, que contou com uma orquestra de 70 músicos e no qual vários atores como Pierce Brosnan, Hugh Jackman e Joan Collins relembraram dados biográficos sobre o rei.

Além das apresentações, o príncipe William subiu ao palco e prestou homenagem ao pai. Falou sobre sua paixão de longa data pela ecologia, sua ajuda a milhares de jovens carentes e sua defesa de todas as religiões.

Também fez uma referência à avó, a falecida Elizabeth II, dizendo: "Sei que ela está nos olhando lá de cima. Seria uma mãe muito orgulhosa."

A coroação de Charles III no sábado como monarca do Reino Unido e dos 14 países da Comunidade Britânica (Commonwealth) foi a primeira em sete décadas. A cerimônia solene, na Abadia de Westminster, contou com tradições e rituais de quase mil anos e reuniu casas reais, líderes mundiais, representantes da comunidade britânica e instituições de caridade. O governo, no entanto, recebeu duras críticas pela prisão de antimonarquistas antes mesmo de eles iniciarem um protesto previsto para o sábado.

Graham Smith, diretor do movimento antimonarquista "Republic", disse à BBC no domingo que "foi tudo uma tentativa deliberada de interromper e reduzir" o protesto.

"A polícia é operacionalmente independente do governo", respondeu o primeiro-ministro, Rishi Sunak, nesta segunda-feira. "Estou muito grato à polícia e a todos que contribuíram para que este fim de semana acontecesse tão bem, com tanto sucesso e com tanta segurança", acrescentou.

No total, a polícia de Londres prendeu 64 pessoas no sábado, inclusive ativistas climáticos.

