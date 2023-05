Campeão da Copa do Rei, Real Madrid encara um City com sede de vingança na Champions

Depois do título da Copa do Rei sobre o Osasuna no último sábado, o Real Madrid recebe nesta terça-feira (9) um Manchester City que busca uma revanche no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

"A exigência do Madrid te diz que é preciso preparar outro jogo na terça e com isto preparamos com entusiasmo", afirmou o técnico Carlo Ancelotti, após a vitória na final da Copa em Sevilha.

A equipe merengue não teve tempo de comemorar o título, que o clube não conquistava desde 2014, para virar a chave visando a semifinal da Champions.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É o adversário mais difícil que se pode ter, mas temos confiança e tentaremos vencer", afirmou no sábado o meia Toni Kroos.

O Real Madrid, que eliminou o City nas semifinais do ano passado e na temporada 2015/2016, acredita que pode repetir o feito e, para isso, tentará encaminhar a classificação já no Santiago Bernabéu, com o apoio de sua torcida.

"Temos uma pequena vantagem na ida, que jogaremos com 12", lembrou no sábado Ancelotti, em referência aos torcedores merengues.

O trio de ataque formado por Karim Benzema, Rodrygo e Vinícius Júnior medirá forças com o perigoso Erling Haaland, artilheiro da Champions nesta temporada com 12 gols.

O jovem astro norueguês está a cinco gols de igualar o recorde de 17 gols em uma edição do torneio continental, alcançado por Cristiano Ronaldo na temporada 2013/2014.

Haaland também é o artilheiro isolado do Campeonato Inglês com 35 gols, dois a mais do que os três atacantes do Real Madrid somados no Campeonato Espanhol.

O norueguês aparece como o grande desafio para a defesa do Real Madrid, que nos últimos jogos deu alguns sinais de fragilidade, embora Ancelotti tenha se mostrado satisfeito no sábado com o desempenho defensivo da equipe.

David Alaba voltou ao time contra o Osasuna, após se recuperar de uma lesão muscular, e deve formar a dupla de zaga com Éder Militão contra o City.

O time inglês confia em Haaland para finalmente conquistar o título que falta em sua sala de troféus.

O técnico Pep Guardiola poupou vários jogadores no fim de semana, na vitória sobre o Leeds United pela Premier League, que os 'Citizens' lideram com um ponto de vantagem sobre o Arsenal.

Contra o Real Madrid, a equipe poderá contar com todos os seus principais nomes, já que o meia belga Kevin de Bruyne está recuperado e foi titular contra o Leeds.

Após esse jogo, o atacante alemão Ilkay Gundogan afirmou que "temos que aproveitar o nosso momento e seguir vencendo".

"Temos muito respeito, sim, mas nenhum medo. Porque deveríamos ter medo deles?", acrescentou, por sua vez, Bernardo Silva, sobre o Real Madrid.

O City foi eliminado da Champions na temporada passada em uma noite mágica do Real Madrid no Santiago Bernabéu no jogo de volta das semifinais. Desta vez, a volta será em Manchester e a missão dos ingleses é sair com um bom resultado da Espanha para decidir o confronto em casa.

gr/iga/cb