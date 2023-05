Caça russo intercepta avião polonês sobre o Mar Negro

Jato fez "manobras agressivas e perigosas" contra aeronave que realizava operação rotineira de patrulha para agência de proteção de fronteiras da União Europeia.Um caça russo interceptou um avião polonês que realizava uma missão de rotina para a agência da UE de proteção de fronteiras Frontex em espaço aéreo internacional. O caça russo realizou "manobras agressivas e perigosas" voando três vezes em direção à aeronave de proteção de fronteira e se aproximou até cerca de cinco metros dela, informou na noite deste sábado (06/05) o Ministério da Defesa da Romênia. O incidente ocorreu nesta sexta-feira, por volta do meio-dia, quando uma aeronave russa do tipo Sukhoi Su-35 interceptou o avião polonês L410 Trubolet, a apenas 60 quilômetros do espaço aéreo romeno e na área operacional designada pela Romênia. Tripulação perdeu controle do avião O ministério romeno falou em comunicado divulgado no Facebook que a manobra do avião russo, que causou "forte turbulência e dificuldades de controle" para o avião polonês. A tripulação perdeu temporariamente o controle da aeronave turboélice devido à turbulência desencadeada, fazendo com que perdesse altitude, informou a pasta. O órgão acrescentou que foi "apenas devido às suas excelentes habilidades" que os pilotos puderam pousar com segurança. Cinco pessoas estavam a bordo – os dois pilotos e três guardas de fronteira. As forças aéreas da Romênia e da Espanha foram, por isso, colocadas em estado de pré-alerta, preparando caças para auxiliar o avião interceptado, embora ele tenha conseguido pousar com segurança na base aérea da Otan de Mihail Kogalniceanu, localizada perto do Mar Negro. Missão de patrulha da Otan A Espanha tem oito caças F-18 postados na Romênia como parte de uma missão de patrulha da Otan para reforçar o flanco sudeste da aliança, perto da vizinha Ucrânia, que a Rússia invadiu há 15 meses. Além de Romênia, Polônia e Espanha, a Suécia também participa na missão aérea Frontex com o objetivo de prevenir a migração e a pesca ilegal no Mar Negro. Em março, também no Mar Negro, um caça russo teria provocado a queda de um drone de vigilância militar americano "Reaper". Os militares dos EUA disseram que a aeronave russa despejou combustível no drone americano e depois colidiu com ele. Moscou nega que isso tenha acontecido e disse que o drone caiu por conta própria. Incidentes cada vez mais frequentes As tensões entre a Rússia e os aliados da Ucrânia têm gerado incidentes aéreos cada vez mais frequentes na Europa. No mês passado, a Força Aérea da Alemanha (Luftwaffe) informou ter interceptado três aeronaves militares da Rússia no espaço aéreo internacional. Segundo os militares alemães, os aviões russos sobrevoavam o Mar Báltico, localizado no nordeste da Europa e cujas águas banham também a Rússia, e viajavam sem sinal de transponder – que auxilia na identificação no radar de controle de tráfego aéreo. Também no Mar Báltico, em meados de março, um caça alemão e um britânico interceptaram um avião russo perto do espaço aéreo da Estônia, numa operação coordenada pela Otan. md (EFE, DPA, AFP)