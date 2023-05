Alcaraz a um passo de retomar a liderança do ranking mundial

O espanhol Carlos Alcaraz, que conquistou no domingo o bicampeonato do Masters 1000 de Madri, está a apenas cinco pontos do líder do ranking da ATP, o sérvio Novak Djokovic.

Alcaraz precisa apenas disputar uma partida do Masters 1000 de Roma na próxima semana para garantir a liderança da classificação mundial ao término do torneio italiano.

O espanhol, que foi o número 1 mais jovem da história da ATP, não disputou o torneio de Roma no ano passado, quando Djokovic levou o título.

O alemão Jan-Lennard Struff, derrotado na final de Madri por Alcaraz, ganhou 37 posições e agora é o 28º colocado no ranking mundial, a melhor classificação de sua carreira, iniciada em 2009.

O brasileiro Thiago Monteiro aparece na 98ª posição do ranking.

-- Ranking ATP em 8 de maio:

1. Novak Djokovic (SRV) 6.775 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.770

3. Daniil Medvedev (RUS) 5.330

4. Casper Ruud (NOR) 5.165

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.015

6. Andrey Rublev (RUS) 4.190

7. Holger Rune (DIN) 3.865

8. Jannik Sinner (ITA) 3.525

9. Taylor Fritz (EUA) 3.380 (+1)

10. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.235 (-1)

11. Karen Khachanov (RUS) 3.025 (+1)

12. Frances Tiafoe (EUA) 2.755 (-1)

13. Cameron Norrie (GBR) 2.680

14. Rafael Nadal (ESP) 2.535

15. Hubert Hurkacz (POL) 2.525

16. Borna Coric (CRO) 2.240 (+4)

17. Tommy Paul (EUA) 2.170

18. Alex De Minaur (AUS) 1.995 (+1)

19. Lorenzo Musetti (ITA) 1.960 (-1)

20. Matteo Berrettini (ITA) 1.832 (+1)

...

98. Thiago Monteiro (BRA) 627 (-1)

