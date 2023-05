Verstappen vence GP de Miami de Fórmula 1

Com uma recuperação espetacular, o holandês Max Verstappen venceu neste domingo o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 e manteve a liderança no Mundial de pilotos, à frente de seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, que chegou em segundo na corrida.

Verstappen, que largou na nona posição, deu um show de pilotagem para tomar a liderança da prova de Pérez, que foi 'pole position'.

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) completou o pódio em Miami, quinta etapa do calendário 2023 da F1.

O recital de Verstappen, atual bicampeão mundial, acabou com as esperanças de Pérez de assumir a liderança do campeonato de pilotos pela primeira vez na carreira.

"Eu tentei, dei tudo", declarou na pista o mexicano. "Os pneus médios no início foram pior do que o esperado e isso comprometeu o nosso ritmo. Max teve um ritmo tremendo (...) Uma vitória merecida para ele".

Pérez, que estava a apenas seis pontos do holandês depois de vencer no último fim de semana o GP do Azerbaijão, está agora com 13 pontos de desvantagem para seu companheiro de equipe (119 a 116), que somou sua terceira vitória na temporada.

O mexicano tinha aproveitado um erro de Verstappen no treino de classificação para fazer a 'pole' e conseguiu manter a liderança da corrida na largada à frente dos espanhóis Alonso e Carlos Sainz (Ferrari), mas a nove voltas do fim foi ultrapassado pelo holandês.

"Foi uma boa corrida, tentei me manter longe de problemas no início e logo fui ultrapassando um por um", explicou Verstappen. "Consegui manter por um bom tempo os pneus duros. Foi uma grande batalha no final com 'Checo'".

Após a largada, os três primeiros (Pérez, Alonso e Sainz) conseguiram se manter na ponta e continuaram em suas posições.

Saindo mais atrás, Verstappen não perdeu tempo e iniciou sua corrida de recuperação após a frustração no treino classificatório.

O bicampeão dominou todas as sessões até o sábado, mas no momento decisivo cometeu um erro que, somado ao acidente de Charles Leclerc (Ferrari) que encerrou o Q3 e o impediu de fazer sua última volta, o deixou na nona posição do grid.

Na quarta volta, Verstappen já estava em sexto, depois de uma espetacular dupla ultrapassagem sobre Leclerc e Kevin Magnussen (Haas). Na 11ª, ele já aparecia no retrovisor do trio da frente.

"O carro que está atrás é Max", avisava a Red Bull pelo rádio a Perez, que então tinha quatro segundos de vantagem sobre o holandês.

Devorando a pista em um ritmo frenético, Verstappen diminuía a distância pouco a pouco, até que o mexicano foi para os boxes na 20ª volta.

Com pneus novos, Pérez começou a andar mais rápido que seu rival, mas a estratégia de Verstappen fez a diferença na reta final

O bicampeão mundial esperou até a 46ª volta para trocar os pneus e no retorno à pista se colocou imediatamente atrás do mexicano.

Após uma breve resistência, Verstappen conseguiu a ultrapassagem e assumiu a liderança da prova a nove voltas do fim.

Sem conseguir acompanhar o ritmo do holandês, Pérez se concentrou em manter a segunda posição e a emoção na parte final da corrida ficou na disputa entre Ferrari e Mercedes.

O britânico George Russell segurou os ataques de Sainz e seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, terminou na sexta posição depois de largar em 13º.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 é o GP da Emilia-Romagna, no dia 21 de maio, no autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola.

-- Classificação do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1:

1.Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h27:38.241

2.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +5.384

3.Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +26.305

4.George Russell (GBR/Mercedes) +33.229

5.Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +42.511

6.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +51.249

7.Charles Leclerc (MON/Ferrari) +52.988

8.Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +55.670

9.Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +58.123

10.Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +1:02.945

11.Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) +1:04.309

12.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +1:04.754

13.Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari ) +1:11.637

14.Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1:12.861

15.Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) +1:14.950

16.Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) +1:18.440

17.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) à 1:27.717

18.Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull) +1:28.949

19.Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +1 volta

20.Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) +1 volta

Volta mais rápida da corrida: Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:29.708 na 56ª volta (velocidade média: 240,902 km/h)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1:

.Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 119 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 105

3. Fernando Alonso (ESP) 75

4. Lewis Hamilton (GBR) 56

5. Carlos Sainz (ESP) 44

6. George Russell (GBR) 40

7. Charles Leclerc (MON) 34

8. Lance Stroll (CAN) 27

9. Lando Norris (GBR) 10

10. Pierre Gasly (FRA) 8

11. Nico Hülkenberg (ALE) 6

12. Esteban Ocon (FRA) 6

13. Valtteri Bottas (FIN) 4

14. Oscar Piastri (AUS) 4

15. Zhou Guanyu (CHN) 2

16. Yuki Tsunoda (JPN) 2

17. Kevin Magnussen (DIN) 2

18. Alexander Albon (TAI) 1

19. Logan Sargeant (EUA) 0

20. Nyck de Vries (HOL) 0

.Campeonato de construtores:

1. Red Bull 224 pts

2. Aston Martin-Mercedes 102

3. Mercedes 96

4. Ferrari 78

5. McLaren-Mercedes 14

6. Alpine-Renault 14

7. Haas-Ferrari 8

8. Alfa Romeo-Ferrari 6

9. AlphaTauri-Red Bull 2

10. Williams-Mercedes 1

gbv/ma/cb