PSG vence Troyes e dá mais um passo rumo ao título francês

O líder Paris Saint-Germain venceu neste domingo fora de casa o Troyes por 3 a 1, pela 34ª rodada, e deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Francês.

A vitória de sábado do Lens (2º) sobre o Olympique de Marselha (3º) por 2 a 0 permitiu ao time parisiense abrir seis pontos de vantagem na liderança da tabela.

Kylian Mbappé foi para o jogo decidido a dar fim dentro de campo às polêmicas que circundam o PSG fora das quatro linhas e abriu o placar logo aos oito minutos de jogo.

O português Vitinha ampliou no segundo tempo (59') para encaminhar a vitória, mas Xavier Chavalerin (83') diminuiu para os donos da casa. Três minutos depois, o espanhol Fabián Ruiz fez o terceiro dos parisienses e deu números finais à partida.

Após uma semana marcada pela suspensão do astro argentino Lionel Messi por conta de uma viagem não autorizada à Arábia Saudita e pelos protestos da torcida na sede do clube e em frente à casa de Neymar, a vitória ameniza a crise vivida pela equipe neste final de temporada.

Eliminado da Copa da França e da Liga dos Campeões da Europa, o PSG parecia se complicar também na Ligue 1 com três derrotas entre março e abril, que deram esperanças ao Olympique e ao Lens de poder brigar pelo título.

A quatro rodadas do fim do campeonato e com um calendário favorável, parece questão de tempo para o Paris conquistar mais uma vez o título francês.

Nos demais jogos deste domingo, destaque para a chuva de gols na vitória do Lyon (7º) sobre o Montpellier (12º) por 5 a 4.

Por sua vez, o Nantes (17º), campeão da Copa da França em 2022 e finalista em 2023, segue em queda livre e foi derrotado por 2 a 0 pelo Strasbourg (14º).

-- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sábado:

Nice - Rennes 2 - 1

Reims - Lille 1 - 0

Lens - Olympique de Marselha 2 - 1

- Domingo:

Angers - Monaco 1 - 2

Nantes - Strasbourg 0 - 2

Lorient - Brest 2 - 1

Auxerre - Clermont-Ferrand 1 - 1

Ajaccio - Toulouse 0 - 0

Lyon - Montpellier 5 - 4

Troyes - PSG 1 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 78 34 25 3 6 79 35 44

2. Lens 72 34 21 9 4 57 26 31

3. Olympique de Marselha 70 34 21 7 6 62 34 28

4. Monaco 64 34 19 7 8 68 51 17

5. Lille 59 34 17 8 9 60 41 19

6. Rennes 56 34 17 5 12 56 38 18

7. Lyon 56 34 16 8 10 57 41 16

8. Nice 51 34 13 12 9 42 32 10

9. Lorient 51 34 14 9 11 48 46 2

10. Reims 50 34 12 14 8 41 35 6

11. Clermont-Ferrand 50 34 14 8 12 37 44 -7

12. Montpellier 43 34 13 4 17 56 57 -1

13. Toulouse 42 34 12 6 16 48 55 -7

14. Strasbourg 35 34 8 11 15 46 55 -9

15. Brest 35 34 8 11 15 38 50 -12

16. Auxerre 34 34 8 10 16 32 56 -24

17. Nantes 32 34 6 14 14 35 50 -15

18. Ajaccio 23 34 6 5 23 22 61 -39

19. Troyes 22 34 4 10 20 42 73 -31

20. Angers 14 34 3 5 26 28 74 -46

.bds-dam/dr/cb