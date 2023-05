PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Fundador do grupo paramilitar russo Wagner recua na ameaça de abandonar Bakhmut

EUA TIROTEIO: Homem abre fogo e mata oito pessoas em shopping do Texas

GB MONARQUIA: Britânicos celebram a coroação com festas nas ruas e grande show de música pop

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Grupo paramilitar russo Wagner retira ameaça de abandonar Bakhmut

O fundador do grupo paramilitar russo Wagner afirmou neste domingo (7) que recebeu a "promessa" do exército de que receberá mais munições e armamentos para prosseguir com os combates na cidade ucraniana de Bakhmut, depois de ter ameaçado retirar seus homens da localidade.

=== EUA TIROTEIO ===

WASHINGTON:

Homem abre fogo e mata oito pessoas em shopping do Texas

Um homem abriu fogo no sábado (6) em um shopping do estado do Texas, sul dos Estados Unidos, matou oito pessoas e deixou vários feridos antes de ser morto por um policial que estava no local.

=== GB MONARQUIA ===

LONDRES:

Britânicos celebram a coroação com festas nas ruas e show

Os britânicos celebram neste domingo (7) a coroação do rei Charles III e da rainha Camilla com dezenas de milhares de refeições coletivas nas ruas, antes de um grande show de artistas da música pop em homenagem aos monarcas diante do castelo de Windsor.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LIMA:

Incêndio em mina de ouro deixa 27 mortos no Peru

Ao menos 27 trabalhadores morreram em um incêndio em uma mina de ouro em uma zona remota da região de Arequipa, sul do Peru, informaram as autoridades locais.

SANTIAGO:

Chile vota para definir conselho e redigir nova Constituição

O Chile comparece às urnas neste domingo (7) para escolher um ci, a votação para definir um conselho de 50 membros que redigirá uma nova Constituição, que substituirá a herdada da ditadura de Augusto Pinochet, em meio a uma grande apatia e após a rejeição de um primeiro texto em setembro.

ARICA:

Avião com migrantes bloqueados na fronteira Chile-Peru segue para a Venezuela

Um avião com mais de 100 migrantes venezuelanos decolou neste domingo (7) do norte do Chile, em um voo de repatriação de pessoas que estavam retidas há mais de duas semanas na fronteira com o Peru.

-- ORIENTE MÉDIO

CAIRO:

Liga Árabe readmite governo da Síria depois de 11 anos e 500.000 mortes

Os ministros das Relações Exteriores dos países da Liga Árabe decidiram por unanimidade neste domingo (7) reintegrar o governo da Síria à organização, mais de 11 anos após a exclusão do regime de Damasco devido à repressão de uma revolta popular, que resultou em uma guerra longa e violenta.

-- ÁFRICA

CARTUM:

Combates prosseguem no Sudão e negociações de trégua acontecem em sigilo

Os combates prosseguiam neste domingo (7), ao mesmo tempo que representantes do exército e dos paramilitares, em conflito pelo poder, não divulgaram nada sobre as negociações de cessar-fogo em curso na Arábia Saudita.

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus de futebol

- Acompanhamento da final do Masters 1000 de Madri

- Acompanhamento do GP de Miami de Fórmula 1

AFP