Ludovít Ódor será o novo primeiro-ministro da Eslováquia

O vice-presidente do Banco Nacional da Eslováquia, Ludovít Ódor, de 46 anos, vai dirigir o novo governo interino do país, anunciou a presidente do país neste domingo (7)

"Nomearei um governo interino dirigido por Ludovít Ódor, vice-presidente do Banco Nacional da Eslováquia", declarou a presidente Zuzana Caputova, depois de uma reunião com o chefe de Governo demissionário, Eduard Heger, que renunciou algumas horas antes.

O novo primeiro-ministro será nomeado oficialmente na próxima semana, acrescentou a presidente.

Nomeado cinco meses antes das eleições parlamentares previstas para 30 de setembro, Ódor será o terceiro chefe de Governo da Eslováquia desde as últimas eleições em 2020.

Ele sucederá Heger, que liderou um governo interino de coalizão depois de perder uma moção de confiança no Parlamento em dezembro.

Heger pediu para que a presidente revogasse seu mandato depois que a crise política se agravou com a demissão do ministro da Agricultura na quinta-feira (4), após a revelação de que sua empresa recebeu um subsídio público de 1,4 milhão de euros (US$ 1,6 milhão e R$ 7,9 milhões).

No dia seguinte, o ministro das Relações Exteriores também anunciou a intenção de deixar o governo.

