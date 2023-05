Kompany renova até 2028 como treinador do Burnley

O técnico belga Vincent Kompany assinou um novo contrato até 2028 com o Burnley, que nesta temporada conseguiu o acesso para a primeira divisão da Inglaterra, anunciou o clube neste domingo.

"Depois de conquistar o título da Championship (2ª divisão inglesa) em sua primeira temporada em Turf Moor, o técnico assinou um novo contrato de cinco anos", escreveu o clube em um comunicado.

"Eu me senti bem em Burnley e Turf Moor praticamente desde o início, então me parece lógico assinar para os próximos cinco anos", explicou o ex-zagueiro belga, citado na nota.

Ídolo no Manchester City - onde inclusive tem uma estátua no Etihad Stadium -, Kompany passou 11 temporadas nos 'Citizens', oito como capitão, e lá conquistou quatro títulos do Campeonato Inglês. Manchester e Burnley estão separadas por apenas 30 quilômetros.

"É o casamento ideal pela maneira que vemos o Burnley no futuro", comemorou o presidente do clube, Alan Pace, que considera Kompany um "líder extraordinário".

O Burnley, rebaixado há um ano, somou 98 pontos em 45 rodadas e tem dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado da Championship, o Sheffield United, que também garantiu matematicamente seu acesso.

O time receberá o troféu de campeão na segunda-feira, no duelo contra o Cardiff.

