Dortmund atropela Wolfsburg e segue na cola do Bayern

O Borussia Dortmund fez o dever de casa e atropelou o Wolfsburg com uma goleada por 6 a 0 neste domingo, no fechamento da 31ª rodada do Campeonato Alemão, para continuar a um ponto do líder Bayern de Munique.

O gigante da Baviera tinha aberto quatro pontos de vantagem depois de vencer no sábado o Werder Bremen por 2 a 1, obrigando o Dortmund a não tropeçar para seguir firme na disputa pelo título.

Mas o time auri-negro teve um jogo muito mais tranquilo do que o esperado, vencendo sem sustos com gols de Karim Adeyemi (14' e 59'), Sebastien Haller (28'), Donyell Malen (37') e Jude Bellingham (54' e 86').

Quando o Dortmund vencia por 5 a -0, Adeyemi ainda perdeu um pênalti, que poderia impor uma derrota ainda mais dura para o Wolfsburg (7º), que se complica na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Com esta vitória, a disputa do título da Bundesliga se mantém emocionante nesta reta final, na qual o Dortmund terá pela frente nas próximas rodadas Borussia Mönchengladbach, Augsburg e Mainz.

Por sua vez, os últimos três adversários do Bayern são Schalke 04, RB Leipzig e Colônia.

O time bávaro tenta seu 11º título consecutivo, enquanto o Borussia Dortmund quer romper essa hegemonia e reconquistar um troféu que não vem desde 2012.

-- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Mainz - Schalke 04 2 - 3

Bayer Leverkusen - Colônia 1 - 2

- Sábado:

Hertha Berlim - Stuttgart 2 - 1

Augsburg - Union Berlin 1 - 0

B. Moenchengladbach - Bochum 2 - 0

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 3 - 1

Freiburg - RB Leipzig 0 - 1

Werder Bremen - Bayern de Munique 1 - 2

- Domingo:

Borussia Dortmund - Wolfsburg 6 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 65 31 19 8 4 83 34 49

2. Borussia Dortmund 64 31 20 4 7 73 40 33

3. RB Leipzig 57 31 17 6 8 55 37 18

4. Union Berlin 56 31 16 8 7 44 32 12

5. Freiburg 56 31 16 8 7 46 38 8

6. Bayer Leverkusen 48 31 14 6 11 54 43 11

7. Wolfsburg 46 31 12 10 9 54 43 11

8. Mainz 45 31 12 9 10 51 46 5

9. Eintracht Frankfurt 43 31 11 10 10 51 49 2

10. B. Moenchengladbach 39 31 10 9 12 46 48 -2

11. Colônia 38 31 9 11 11 42 49 -7

12. Werder Bremen 35 31 10 5 16 49 60 -11

13. Augsburg 34 31 9 7 15 40 55 -15

14. Hoffenheim 32 31 9 5 17 42 52 -10

15. Schalke 04 30 31 7 9 15 31 59 -28

16. Stuttgart 28 31 6 10 15 39 54 -15

17. Bochum 28 31 8 4 19 33 69 -36

18. Hertha Berlim 25 31 6 7 18 37 62 -25

