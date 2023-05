Celtic vence Hearts e é campeão escocês pela 53ª vez

O Celtic garantiu matematicamente o título do Campeonato Escocês, o 53º de sua história, ao derrotar por 2 a 0 neste domingo o Hearts of Midlothian, que jogou com dez durante o segundo tempo.

Com 13 pontos de vantagem, o Celtic já não pode ser alcançado pelo Glasgow Rangers, campeão em 2021 e único time a romper sua hegemonia nos últimos 12 anos.

Com 95 pontos, o Celtic ainda pode bater o recorde de 106 pontos em uma temporada. Para isso, precisa vencer os quatro jogos que lhe restam, começando pelo Rangers no próximo sábado e seguindo com Saint-Mirren, Hibernian e Aberdeen.

O recorde de gols em uma temporada (116) também está ao seu alcance, já que até aqui a equipe marcou 105 vezes.

O Celtic também pode conquistar nesta temporada a Copa da Escócia, onde enfrentará na final o Inverness, no dia 3 de junho.

"Estou muito orgulhoso deste grupo de jogadores e da comissão técnica. Eles conseguiram manter um nível de exigência absolutamente incrível ao longo de toda a temporada", destacou o treinador Ange Postecoglou.

"Depois de já ter vencido no ano passado, você sempre se pergunta como treinador se vai manter o mesmo apetite. Mas desde o primeiro dia os jogadores deram tudo e temos que parabenizar cada um deles", acrescentou Postecoglou.

