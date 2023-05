Ataque a tiros em shopping no Texas deixa oito mortos e sete feridos

Um ataque a tiros em um shopping do Texas, nos Estados Unidos, no sábado, dia 6, resultou na morte de oito pessoas e deixou outras sete feridas, três delas em estado grave. As autoridades locais informaram que o ataque chegou ao fim quando um policial que estava nas proximidades disparou contra o agressor. Segundo um funcionário do hospital, uma das vítimas tinha cinco anos.

O incidente causou pânico, levando centenas de consumidores a fugirem em busca de segurança. Um vídeo gravado por uma câmera de carro, que circulou nas redes sociais, mostra o atirador saindo de um veículo do lado de fora do estabelecimento, na cidade de Allen, localizado a 40 km de Dallas, abrindo fogo contra as pessoas na calçada. Mais de trinta tiros puderam ser ouvidos antes do veículo se afastar.

Conforme o Departamento de Polícia de Allen, um policial que estava próximo à área em uma chamada não relacionada ouviu os tiros às 15h36 e interveio imediatamente. O atirador foi morto e a equipe de emergência foi acionada.

Maxwell Gum, funcionário de uma barraca de pretzel no shopping, estava em no horário de almoço quando uma família com dificuldades para se comunicar em inglês correu para os fundos da loja, alertando-o sobre a presença de um atirador. "Provavelmente havia cerca de 300 pessoas entrando por diferentes portas", disse Gum.

Fontayne Payton, 35 anos, estava na loja H&M quando ouviu tiros através dos fones de ouvido que usava. "Era tão alto que parecia que estava acontecendo do lado de fora", disse. "Rezo para que não tenham sido crianças, mas pareciam crianças", acrescentou.

Sete pessoas, incluindo o atirador, morreram no local

A Casa Branca informou que o presidente Joe Biden foi informado sobre o tiroteio e ofereceu apoio às autoridades locais. O governador do Texas, Greg Abbott, membro do Partido Republicano e responsável por assinar leis que facilitaram o acesso a armas de fogo após tiroteios em massa no passado, descreveu o ocorrido como uma "tragédia indescritível".

Jonathan Boyd, chefe dos bombeiros de Allen, relatou que sete pessoas morreram no local, incluindo o atirador. Nove vítimas foram levadas para hospitais da região, mas infelizmente duas não resistiram aos ferimentos. Atualmente, três vítimas estão em estado crítico, enquanto outras quatro estão em condição estável.

De acordo com dados analisados pela AP e USA Today, os assassinatos em massa estão ocorrendo com frequência alarmante nos Estados Unidos este ano, com uma média de aproximadamente um incidente por semana.