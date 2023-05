Arsenal vence Newcastle e volta a ficar a 1 ponto do City no Inglês

O Arsenal venceu neste domingo o Newcastle (3º) fora de casa neste domingo por 2 a 0, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, e voltou a ficar provisoriamente a um ponto do líder Manchester City.

O norueguês Martin Odegaard (14') abriu o placar para os 'Gunners' e jogou um balde de água fria nos torcedores em Saint James' Park, que continuaram apoiando o Newcastle.

Mas no segundo tempo, um gol contra do suíço Fabian Schar (71') após grande jogada do brasileiro Gabriel Martinelli definiu o resultado para o time londrino.

Com esta vitória, em um dos jogos mais difíceis da tabela, o Arsenal volta a ficar a um ponto do Manchester City, que ainda tem um jogo pendente a cumprir.

Por sua vez, o Newcastle pode ser ultrapassado pelo Manchester United (4º), que visita o West Ham (15º) ainda neste domingo.

Com este resultado negativo, time comandado pelo técnico Eddie Howe não tem mais margem para tropeços nas próximas rodadas se quiser se classificar para a próxima Liga dos Campeões da Europa, já que o Liverpool está a apenas três pontos do Top 4, embora com um jogo a mais.

A rodada termina na segunda-feira com três jogos envolvendo equipes da parte de baixo da tabela, com destaque para o duelo entre Nottingham Forest (18º) e Southampton (20º), ambos na zona de rebaixamento e precisando vencer para manter as esperanças de permanência na elite.

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Bournemouth - Chelsea 1 - 3

Manchester City - Leeds 2 - 1

Wolverhampton - Aston Villa 1 - 0

Tottenham - Crystal Palace 1 - 0

Liverpool - Brentford 1 - 0

- Domingo:

Newcastle - Arsenal 0 - 2

(15h00) West Ham - Manchester United

- Segunda-feira:

(11h00) Fulham - Leicester

(13h30) Brighton - Everton

(16h00) Nottingham - Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 82 34 26 4 4 89 31 58

2. Arsenal 81 35 25 6 4 83 39 44

3. Newcastle 65 34 18 11 5 61 29 32

4. Manchester United 63 33 19 6 8 49 40 9

5. Liverpool 62 35 18 8 9 67 42 25

6. Tottenham 57 35 17 6 12 64 57 7

7. Brighton 55 32 16 7 9 62 40 22

8. Aston Villa 54 35 16 6 13 46 43 3

9. Brentford 50 35 12 14 9 52 45 7

10. Fulham 45 34 13 6 15 45 46 -1

11. Chelsea 42 34 11 9 14 34 39 -5

12. Crystal Palace 40 35 10 10 15 35 46 -11

13. Wolverhampton 40 35 11 7 17 30 50 -20

14. Bournemouth 39 35 11 6 18 37 67 -30

15. West Ham 34 34 9 7 18 37 50 -13

16. Leicester 30 34 8 6 20 46 59 -13

17. Leeds 30 35 7 9 19 44 69 -25

18. Nottingham 30 34 7 9 18 30 62 -32

19. Everton 29 34 6 11 17 27 52 -25

20. Southampton 24 34 6 6 22 28 60 -32

