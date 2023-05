Andy Murray vence torneio Challenger pela 1ª vez desde 2005

O tenista britânico Andy Murray, número 52 do mundo, foi campeão do torneio Challenger de Aix-en-Provence (França) ao derrotar neste domingo na final o americano Tommy Paul (17º), conseguindo assim seu primeiro troféu nesta categoria desde 2005.

Murray fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-1 e 6-2, em duas horas e 14 minutos de partida.

O ex-número 1 do mundo, de 35 anos, conta agora com três títulos Challenger, a categoria equivalente à segunda divisão mundial, abaixo do circuito da ATP. Os outros dois foram em Aptos e Binghamton, ambos nos Estados Unidos, em meados de 2005.

O tenista escocês, que na ATP conquistou 46 títulos - três deles de Grand Slam -, não ganhava um torneio desde outubro de 2019, quando foi campeão na Antuérpia (Bélgica).

Graças a esta vitória, Murray voltará na segunda-feira ao Top 50 do ranking da ATP, como número 42 do mundo.

