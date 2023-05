Alcaraz vence Struff e é campeão do Masters 1000 de Madri

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, se sagrou campeão do Masters 1000 de Madri pelo segundo ano consecutivo ao derrotar neste domingo na final o alemão Jan-Lennard Struff (65º).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6 e 6-3, em duas horas e 25 minutos de partida.

Este é o décimo título no circuito da ATP do espanhol, que na última sexta-feira completou 20 anos e agora pode voltar ao topo do ranking masculino, desbancando o sérvio Novak Djokovic, simplesmente disputando um jogo do Masters 1000 de Roma, que começa nesta semana.

