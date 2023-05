Presidente do COI e primeiro-ministro chinês criticam 'a politização do esporte'

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, se reuniu neste sábado (6) em Pequim com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e os dois expressaram sua oposição à "politização do esporte", segundo a imprensa estatal.

"A China não deixará de propagar o espírito olímpico", prometeu Li Qiang a Thomas Bach, segundo declarações divulgadas pelo canal público CCTV.

"Estamos dispostos a trabalhar com o COI para nos opor à politização do esporte e dar novas e maiores contribuições para o movimento olímpico", continuou.

"O COI está disposto a defender o espírito olímpico, a resistir à politização do esporte e a promover a compreensão mútua e a solidariedade entre os seres humanos", respondeu Thomas Bach, de acordo com informações da CCTV. Trata-se da postura tradicional do COI.

Depois dos Jogos Olímpicos de verão de 2008, a capital chinesa recebeu em 2022 os Jogos de inverno, marcados por inúmeras críticas ocidentais, em particular sobre o tratamento reservado à minoria uigur no país e o caso da tenista chinesa Peng Shuai. Pequim denunciou na ocasião uma tentativa de "politizar" a competição esportiva.

