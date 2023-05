Polícia do Texas se mobiliza após relatos de ataque a tiros em shopping nos EUA

A polícia do Texas anunciou neste sábado (06) que estava mobilizada ante um ataque a tiros ativo em um shopping na área de Dallas, sul dos Estados Unidos, enquanto a imprensa local reportava várias vítimas, entre elas crianças.

A morte de um suspeito do ataque foi confirmada, e houve várias vítimas, segundo a afiliada local do canal ABC, WFAA, que citou o xerife do condado de Collins. A polícia procurava um segundo atirador na área do Allen Premium Outlets, localizado na cidade de mesmo nome, segundo a rede de TV CNN. Não há confirmação oficial de feridos ou mortos.

O ataque começou pouco depois das 15h30 locais, segundo a imprensa. "As forças de ordem se encontram no local dos fatos. Uma investigação está em andamento. Por favor, evitem a área até uma nova atualização", tuitou o Departamento de Polícia de Allen.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur-st/mca/atm/mas-lb