PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA

PRINCIPAL NOTÍCIA

GB MONARQUIA: Charles III é coroado em cerimônia histórica

=== GB MONARQUIA ===

LONDRES:

Charles III é coroado rei em cerimônia histórica em Londres

Oito meses depois de subir ao trono após a morte de sua mãe, Elizabeth II, Charles III foi coroado neste sábado (6) ao lado de sua esposa, Camilla, em uma cerimônia solene e suntuosa, única na Europa, um evento que não acontecia no Reino Unido há 70 anos.

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

LONDRES:

Milhares de pessoas lotam as ruas de Londres para coroação de Charles III

As ruas de Londres foram dominadas neste sábado (6) pelo vermelho, branco e azul, as cores da bandeira britânica, para a coroação do rei Charles III, e milhares de pessoas lotaram desde a madrugada os arredores do Palácio de Buckingham.

LONDRES:

'Abaixo a coroa!', gritam manifestantes antimonarquia em Londres

Na passagem da carruagem em que o rei Charles III, acompanhado da rainha Camilla, se dirigia à sua coroação em Londres, Anna Edwards exibiu um cartaz com a frase "Not my king!" (Não é meu rei), ao invés de agitar a bandeira britânica.

BRUXELAS:

Dos EUA à China, as mensagens de cumprimentos para o rei Charles III

Dos Estados Unidos à China, vários países parabenizaram o novo rei britânico Charles III, coroado, neste sábado (6), aos 74 anos, em uma suntuosa cerimônia em Londres.

LONDRES:

As grandes datas da vida de Charles III

A coroação de Charles III consagra um homem cuja vida foi uma longa espera, cheia de crises e paixões. Ele se tornou príncipe herdeiro aos 3 anos, rei aos 73 após a morte de Elizabeth II e sua coroação acontece neste sábado, 6 de maio, aos 74 anos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS:

WASHINGTON:

As desventuras de Ron DeSantis, adversário de Trump

Um é jovem, querido pela extrema direita, e acaba de ser reeleito com boa vantagem como governador da Flórida; o outro é septuagenário, recentemente foi acusado pela justiça e é apontado como favorito nas pesquisas para a indicação republicana.

-- EUROPA

MOSCOU:

Escritor pró-Kremlin ferido em explosão em carro

O escritor nacionalista russo Zakhar Prilepin, defensor ferrenho da ofensiva militar do Kremlin na Ucrânia, foi ferido neste sábado (6) em uma "explosão" em seu carro, informaram as autoridades, que rapidamente acusaram Kiev e as potências ocidentais.

-- ÁFRICA

CARTUM:

Partes em conflito no Sudão se reúnem na Arábia Saudita

Representantes dos dois generais que disputam o poder no Sudão reúnem-se, neste sábado (6), em Jidá, informaram Arábia Saudita e Estados Unidos, abrindo a porta para uma trégua de um conflito que já deixou centenas de mortos.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã executa dissidente com dupla cidadania sueca e iraniana

O Irã executou neste sábado o dissidente de dupla cidadania sueca e iraniana Habib Chaab, condenado à morte por "terrorismo", anunciou o Poder Judiciário, que o acusou de liderar um grupo separatista árabe na região oeste do país.

=== SOCIEDADE, ARTES, CIÊNCIAS E CULTURA ===

RIO DE JANEIRO:

IA vai substituir a maioria dos empregos e 'isso é bom', afirma pesquisador

Nos próximos anos, a inteligência artificial (IA) poderá substituir "até 80%" dos empregos e isso "é algo bom", provoca o cientista americano Ben Goertzel, renomado pesquisador sobre o tema.

=== ESPORTE ===

