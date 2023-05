Manchester City vence Leeds e aumenta vantagem na liderança do Inglês

O Manchester City venceu o Leeds United neste sábado por 2 a 1 e aumentou para quatro pontos sua vantagem sobre o Arsenal (2º) na liderança do Campeonato Inglês.

O alemão Ilkay Gundogan fez os dois gols do 'Citizens' no primeiro tempo (19' e 27'), em ambas as ocasiões com passe do argelino Riyad Mahrez. Na reta final da partida, Gundogan teve a chance de anotar um hat-trick, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti (84'). Logo na sequência, o Leeds diminuiu com o espanhol Rodrigo (85').

Com a vitória, o City chega a 82 pontos na tabela, contra 78 do Arsenal, que no domingo tem a difícil tarefa de vencer o Newcastle (3º) para não se distanciar da briga pelo título.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, o Chelsea (11º) conseguiu sua primeira vitória com Frank Lampard no comando da equipe ao bater o Bournemouth (14º) fora de casa por 3 a 1.

Conor Gallagher (9'), o francês Benoit Badiashile (82') e o português João Félix (86') marcaram para os 'Blues', enquanto o uruguaio Matias Viña (21') descontou para o Bournemouth.

Quem também encerrou uma sequência negativa foi o Tottenham (6º), que venceu por 1 a 0 o Crystal Palace (12º) com gol do artilheiro Harry Kane (45'+1).

Em outro jogo do dia, o Wolverhampton bateu o Aston Villa por 1 a 0, com gol marcado pelo português Toti (9').

O Liverpool (5º) recebe o Brentford (9º) no último duelo deste sábado e tentará diminuir para um ponto a distância para o Manchester United (4º), que no domingo visita o West Ham (15º).

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Bournemouth - Chelsea 1 - 3

Manchester City - Leeds 2 - 1

Wolverhampton - Aston Villa 1 - 0

Tottenham - Crystal Palace 1 - 0

Liverpool - Brentford

- Domingo:

(12h30) Newcastle - Arsenal

(15h00) West Ham - Manchester United

- Segunda-feira:

(11h00) Fulham - Leicester

(13h30) Brighton - Everton

(16h00) Nottingham - Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 82 34 26 4 4 89 31 58

2. Arsenal 78 34 24 6 4 81 39 42

3. Newcastle 65 33 18 11 4 61 27 34

4. Manchester United 63 33 19 6 8 49 40 9

5. Liverpool 59 34 17 8 9 66 42 24

6. Tottenham 57 35 17 6 12 64 57 7

7. Brighton 55 32 16 7 9 62 40 22

8. Aston Villa 54 35 16 6 13 46 43 3

9. Brentford 50 34 12 14 8 52 44 8

10. Fulham 45 34 13 6 15 45 46 -1

11. Chelsea 42 34 11 9 14 34 39 -5

12. Crystal Palace 40 35 10 10 15 35 46 -11

13. Wolverhampton 40 35 11 7 17 30 50 -20

14. Bournemouth 39 35 11 6 18 37 67 -30

15. West Ham 34 34 9 7 18 37 50 -13

16. Leicester 30 34 8 6 20 46 59 -13

17. Leeds 30 35 7 9 19 44 69 -25

18. Nottingham 30 34 7 9 18 30 62 -32

19. Everton 29 34 6 11 17 27 52 -25

20. Southampton 24 34 6 6 22 28 60 -32

.bds-dam/dr/cb