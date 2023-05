EUA aumentam pedidos de entrevista de asilo por meio de aplicativo

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (05) que irão aumentar as entrevistas de asilo que podem ser solicitadas por aplicativo - até mil por dia - e priorizar aqueles que estejam aguardando há mais tempo, diante do levantamento, no próximo dia 11, de uma norma que permite a expulsão de imigrantes na fronteira.

O Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras apresentou as melhorias introduzidas no sistema de agendamento de entrevistas que entrarão em vigor em 12 de maio "para maior flexibilidade e acesso". Haverá um aumento "do número de entrevistas disponíveis, para cerca de mil por dia, e elas estarão disponíveis durante 23 horas a cada dia, em vez de em um horário designado", após críticas recebidas devido à saturação do aplicativo.

Os imigrantes devem estar no norte ou centro do México e seguir dois passos: primeiramente, solicitar a entrevista ao longo do dia. Depois, confirmá-la em um período de 23 horas. O objetivo é "reduzir a pressão e a dependência da velocidade e conexão de internet", explica o comunicado do departamento. Os imigrantes "que aguardam há mais tempo" terão prioridade, para evitar que os traficantes de seres humanos "se aproveitem" deles.

As entrevistas serão oferecidas em oito portos de entrada: Brownsville e Paso Del Norte, em El Paso; Eagle Pass, Hidalgo e Laredo, no Texas; Calexico e San Ysidro, na Califórnia; e Nogales, no Arizona.

O governo americano estima que o número de imigrantes dispare a partir de 12 de maio, motivo pelo qual antecipou medidas como a abertura de centros na Guatemala e Colômbia para solicitar entrevistas de asilo. Mas alertou que, uma vez levantado o Título 42, irá aplicar o Título 8, como vem sendo feito há décadas, que possibilita a expulsão de todos os imigrantes sem autorização de entrada.

