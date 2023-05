Enviados do Sudão iniciam negociações em meio a pressões para acabar com conflito

Os dois lados do conflito no Sudão começaram negociações neste sábado com o objetivo de firmar um cessar-fogo, após três semanas de combates que mataram centenas e levaram o país africano à beira do colapso, disseram representantes dos Estados Unidos e da Arábia Saudita.

As negociações, as primeiras entre os militares sudaneses e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, ou RSF, desde o início dos combates, em 15 de abril, estavam ocorrendo na cidade costeira de Jeddah, na Arábia Saudita, no Mar Vermelho, de acordo com um comunicado conjunto saudita e norte-americano. Na declaração conjunta, a Arábia Saudita e os EUA instaram ambas as partes a "se envolverem ativamente nas negociações para um cessar-fogo e o fim do conflito, o que poupará o sofrimento do povo sudanês". A declaração não oferece um cronograma para as negociações, que ocorrem após esforços conjuntos de Riad e outras potências internacionais para pressionar os lados em guerra no Sudão à mesa de negociações.

Oficiais dos militares e do RSF disseram que as negociações abordariam a abertura de corredores humanitários em Cartum e na cidade adjacente de Omdurman, que foram os centros das batalhas. Eles também discutiriam o fornecimento de proteção à infraestrutura civil, incluindo instalações de saúde que estão sobrecarregadas e sofrem com a escassez de pessoal e suprimentos médicos, disse um oficial militar. Um oficial do RSF também discutiria um mecanismo para monitorar o cessar-fogo.

O movimento pró-democracia do Sudão disse que as negociações seriam "um primeiro passo" para impedir o colapso do país e pediu aos líderes militares e ao RSF que tomem uma "decisão ousada" para encerrar o conflito.O movimento, que é uma coalizão de partidos políticos e grupos da sociedade civil, negociou por meses com os militares para restaurar a transição democrática do país após um golpe militar de 2021 liderado pelo chefe do exército general Abdel-Fattah Burhan, que também preside o governo soberano conselho, e seu vice no conselho, o general Mohammed Hamdan Dagalo.

No sábado, Dagalo twittou seu primeiro comentário sobre as negociações de Jeddah, saudando a iniciativa de estabelecer um cessar-fogo firme e abrir corredores humanitários. "Continuamos esperançosos de que as discussões alcancem os objetivos pretendidos", disse ele. Fonte: Associated Press.