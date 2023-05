Carrossel desaba em parque na Rússia e deixa feridos; veja vídeo

Neste sábado, 6, um carrossel desabou em um parque de diversões de Oremburgo, na Rússia. Ao menos 20 pessoas ficaram feridas, sendo a maior parte menores de idade. Segundo a imprensa local, o acidente foi causado por uma falha mecânica.

“A queda ocorreu por uma falha mecânica. Vários adultos e crianças ficaram feridos. No momento, sabemos que sete adultos e oito crianças foram levados a hospitais da cidade em condições diferentes de saúde”, disse o comunicado da prefeitura à imprensa.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento exato que o brinquedo despenca. É possível ouvir o grito das pessoas que presenciaram o acidente.

The moment of the fall of the carousel in Orenburg.#Russia and its technology.

Adults and children were injured: 15 people were hospitalized. pic.twitter.com/C37GWehJwP