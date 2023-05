Zagueiro Dante, de 39 anos, renova por mais uma temporada com o Nice

O zagueiro brasileiro e capitão do Nice, Dante, de 39 anos, renovou seu contrato por mais uma temporada, anunciou o clube francês em um comunicado divulgado nesta sexta-feira.

Nesta temporada, Dante participou de 44 dos 46 jogos da equipe, todos como titular. Ele ficou de fora em apenas uma partida da Ligue 1 e outra da Conference League, nas duas ocasiões por suspensão.

"Dante teve um desempenho muito bom nesta temporada", disse o diretor esportivo do clube, Florent Ghisolfi. "Ele emendou partidas a cada três dias sem nunca falhar (...) sua presença tranquiliza os outros. Ele nos dá muitas garantias".

Um dos pilares do antigo técnico Lucien Favre, o ex-jogador da seleção brasileira (pela qual disputou 28 partidas), semifinalista da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e campeão da Champions League de 2013 pelo Bayern de Munique, manteve seu status de titular absoluto mesmo com a chegada de Didier Digard ao comando do Nice.

Dante, que completará 40 anos em outubro próximo, fará sua oitava temporada com a camisa do Nice em 2023-2024.

