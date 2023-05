Vídeo de depoimento de Trump em caso por estupro e difamação é divulgado

O vídeo com o depoimento do ex-presidente Donald Trump sob juramento, parte do julgamento por estupro e difamação iniciado pela ex-jornalista E. Jean Carroll, foi divulgado nesta sexta-feira (5).

O depoimento do ex-presidente, que não compareceu à audiência, foi apresentado esta semana ao júri, que terá que decidir se acredita ou não em Carroll.

No vídeo, a advogada de Carroll, Roberta Kaplan, pergunta a Trump por comentários que ele fez na gravação "Access Hollywood", divulgados antes da eleição de 2016, nos quais garantia que os famosos têm licença para assediar sexualmente as mulheres.

O ex-presidente responde que isto é, "historicamente", verdade. "Durante o último milhão de anos", afirma o magnata na gravação.

"Eu acho que isso tem sido verdade em grande parte. Nem sempre, mas, em grande parte, verdade. Infelizmente ou felizmente", disse Trump à advogada.

"E você se considera um astro?", pergunta a advogada. "Acho que você pode dizer isso, sim", responde Trump.

O vídeo também mostra Trump confundindo Carroll com sua ex-esposa Marla Maples em uma fotografia antiga. "Está muito borrada", diz Trump, depois que a advogada apontou seu erro.

No depoimento, Trump reitera que não conhecia Carroll e repete comentários que já havia feito anteriormente, de que ela "não faz seu tipo".

"É a história mais ridícula e asquerosa. Tudo é mentira", garante o magnata.

No ano passado, Carroll recorreu à Justiça e acusou Trump de tê-la estuprado em uma loja de departamento em meados da década 1990. Também o acusou de difamação.

Trump sempre negou as acusações e não está sendo processado criminalmente por elas.

Carroll solicita uma indenização não especificada por trauma psicológico e outros prejuízos, e pede que Trump se retrate de seus comentários.

Está previsto que os advogados de ambas as partes apresentem suas alegações finais na segunda-feira, e espera-se que o júri, composto por nove pessoas, emita seu veredicto ao longo da semana.

O caso é um dos desafios legais que Trump tem pela frente, em meio a sua pretensão de voltar à Casa Branca nas eleições do próximo ano.

No mês passado, o ex-presidente declarou-se inocente em um caso criminal relacionado com um pagamento de suborno para comprar o silêncio de uma atriz pornô pouco antes da eleição de 2016.

Trump também está sendo investigado por seus esforços para anular sua derrota nas eleições de 2020 no estado da Geórgia, o suposto mal manuseio de documentos sigilosos retirados da Casa Branca e seu envolvimento na invasão ao Capitólio dos Estados Unidos por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.

