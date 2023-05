Sem margem de erro na Premier League, Arsenal visita o Newcastle

Com um ponto a menos e um jogo a mais que o Manchester City, o Arsenal não poderá sofrer o menor tropeço fora de casa contra o Newcastle (3ª), no domingo pela 35ª rodada da Premier League, se não quiser dar adeus às suas chances de título.

Os 'Magpies' perderam apenas uma partida nesta temporada em casa, no Saint Jame's Park, enquanto os 'Gunners' são a equipe do campeonato inglês que mais pontos somou fora de casa.

Já o Manchester City terá pela frente um duelo teoricamente mais acessível neste sábado em casa contra o Leeds (17º) que contratou o veterano técnico Sam Allardyce com a missão de salvar o time do rebaixamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se o Arsenal do técnico Mikel Arteta vencer, o Manchester United, que visita o West Ham no domingo, pode recuperar um lugar no pódio desde que também conquiste os três pontos.

Atrás, o Liverpool (5º), em uma fase espetacular, está a apenas quatro pontos dos 'Red Devils', mas com um jogo a mais. Os 'Reds' recebem o Brentford e vão tentar a sexta vitória consecutiva.

O Tottenham (7º) recebe o Crystal Palace neste sábado, enquanto o Aston Villa (8º), de Unai Emery, visita o Wolverhampton de Julen Lopetegui, num duelo entre treinadores espanhóis. Os 'Spurs' e os 'Villains' ainda lutam pelo quinto lugar, assim como o Brighton (6º), que recebe o Everton na segunda-feira e disputou dois jogos a menos.

--- Programação da 35ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(11h00) AFC Bournemouth - Chelsea

Manchester City - Leeds

Wolverhampton - Aston Villa

Tottenham - Crystal Palace

(13h30) Liverpool - Brentford

- Domingo:

(12h30) Newcastle - Arsenal

(15h00) West Ham - Manchester United

- Segunda-feira:

(11h00) Fulham - Leicester

(13h30) Brighton - Everton

(16h00) Nottingham - Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 79 33 25 4 4 87 30 57

2. Arsenal 78 34 24 6 4 81 39 42

3. Newcastle 65 33 18 11 4 61 27 34

4. Manchester United 63 33 19 6 8 49 40 9

5. Liverpool 59 34 17 8 9 66 42 24

6. Brighton 55 32 16 7 9 62 40 22

7. Tottenham 54 34 16 6 12 63 57 6

8. Aston Villa 54 34 16 6 12 46 42 4

9. Brentford 50 34 12 14 8 52 44 8

10. Fulham 45 34 13 6 15 45 46 -1

11. Crystal Palace 40 34 10 10 14 35 45 -10

12. Chelsea 39 33 10 9 14 31 38 -7

13. AFC Bournemouth 39 34 11 6 17 36 64 -28

14. Wolverhampton 37 34 10 7 17 29 50 -21

15. West Ham 34 34 9 7 18 37 50 -13

16. Leicester 30 34 8 6 20 46 59 -13

17. Leeds 30 34 7 9 18 43 67 -24

18. Nottingham 30 34 7 9 18 30 62 -32

19. Everton 29 34 6 11 17 27 52 -25

20. Southampton 24 34 6 6 22 28 60 -32

./bds/hap/iga/dam/aam