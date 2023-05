Reino Unido: Conservadores acumulam perdas em eleição local e cresce esperança dos trabalhistas

O Partido Conservador do Reino Unido, do primeiro-ministro Rishi Sunak, amargou grandes perdas nos resultados das eleições locais. Já o Partido Trabalhista, principal oposição de centro-esquerda, teve vitórias que aumentaram suas esperanças de vencer o pleito nacional no final de 2024.

O líder trabalhista Keir Starmer disse: "estamos no caminho para uma maioria trabalhista nas próximas eleições gerais".

Com cerca de metade dos resultados da votação de quinta-feira computados, os conservadores perderam mais de 400 dos 8 mil assentos em 230 câmaras locais em toda a Inglaterra. O partido de centro-direita perdeu o controle de vários Parlamentos, incluindo o de Medway, no sudeste da Inglaterra, que governou por 25 anos, e a cidade costeira de Plymouth, no sudoeste.

Os trabalhistas ganharam mais de 200 assentos e o controle de vários Parlamentos, enquanto os liberais democratas centristas também obtiveram ganhos e tomaram o controle em Windsor, uma cidade rica a oeste de Londres onde fica a residência real do Castelo de Windsor.

Se os resultados fossem replicados nacionalmente, os trabalhistas teriam uma vantagem de nove pontos, segundo projeção da BBC - provavelmente o suficiente para obter a maioria no Parlamento.