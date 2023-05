Horóscopo semanal: previsão dos signos de 08 a 14 de maio de 2023

Nesta semana, o Sol em Touro faz conjunção exata com Urano e bom aspecto com Marte. Isso indica um período de transformações, com energias que poderão abalar a zona de conforto. Portanto, procure reavaliar os valores internos e externos, bem como realizar as mudanças necessárias.

Mercúrio retrógrado faz conjunção com Júpiter e bom aspecto com Vênus e Saturno, sugerindo uma fase propícia para reavaliar as ações de forma mais consciente e desenvolver o autoconhecimento. Vênus em Câncer faz bom aspecto com Júpiter, Mercúrio e Saturno. Esse movimento sugere dias favoráveis para as finanças, especialmente se houver cautela e reavaliação dos gastos.

Marte em Câncer faz quadratura com Júpiter e oposição a Plutão, indicando uma energia delicada. As emoções tenderão a ficar um pouco intensas e descontroladas, levando a atitudes impulsivas e agressivas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você poderá realizar mudanças que te levem a lugares mais alinhados com a sua alma e com os seus propósitos. Procure observar o que te deixa na zona de conforto. Isso porque as atitudes internas serão os principais pontos de transformação.

Tenha cuidado com os gastos motivados por inseguranças e medos profundos que têm evitado enfrentar. Afinal, essas emoções tenderão a te levar ao desequilíbrio financeiro. No ambiente familiar, os conflitos poderão se intensificar, principalmente se você não estabelecer os limites necessários.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: FoxGrafy | Shutterstock)

Período favorável para mudar alguns comportamentos que estão desalinhados com quem você é, mas, caso não aproveite essa oportunidade, correrá o risco de enfrentar situações que te levem a caminhos que não fazem mais sentido em sua vida.

Para ter mais consciência do trajeto a seguir, aproveite estes dias em que haverá mais facilidade de se comunicar, bem como um grande desejo de conhecer novas pessoas e lugares. No ambiente familiar, você enfrentará uma fase desafiadora, com a tendência ao aumento de tensão e conflitos.

Gêmeos

Você tenderá a gastar de maneira impulsiva devido à carência e às inseguranças emocionais. Portanto, para evitar o descontrole, preste atenção aos seus sentimentos. Apesar das energias tensas, você entrará em uma fase em que terá mais facilidade para reconhecer os seus valores internos e externos. Com isso, poderá alcançar a estabilidade, a segurança e o autocontrole. Ainda neste período, alguns medos inconscientes poderão te rondar. A tendência é que essas sensações te incomodem e te impeçam de se mover em direção aos seus propósitos.

Câncer

Você poderá se deparar com desconfortos que te levem a acessar traumas dolorosos. Logo, procure observar as suas emoções e respeitar os seus limites, se recolhendo e cuidando mais de si. Além disso, busque formas de trabalhar tais incômodos, evitando atitudes impulsivas.

Apesar das energias tensas, você também viverá um período com mais atividades em grupo e ações em prol do bem social. Com isso, poderá descobrir um caminho que faça mais sentido para o seu futuro. Os dias serão favoráveis para se conectar com a sua autoestima, lidar de forma amorosa com os seus atos e fazer coisas que lhe tragam prazer.

Leão

Será o momento de romper com tudo que te leve a caminhos desalinhados com a sua nova forma de ser, com o que você quer realizar em sua vida e com a sua busca por independência. No setor afetivo, alguns desafios poderão ocorrer. Afinal, suas emoções estarão mais instáveis, afetando a sua forma de se relacionar.

O período poderá ser de finalizações no amor, seja no relacionamento em si, ou de uma fase da relação que não está fazendo bem a ambos. Por fim, tome cuidado com o excesso de irritabilidade, pois isso poderá te levar a ações impulsivas.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: FoxGrafy | Shutterstock)

Você poderá experimentar novas mudanças em sua vida, especialmente se estiver se dedicando à realização dos seus sonhos. Será o momento de acreditar em si e expandir seus horizontes internos e externos. Porém, você tenderá a se deparar com inseguranças e medos. Atente-se a esses sentimentos, visto que eles poderão afetar a sua saúde.

Ademais, para lidar melhor com as situações desafiadoras, procure realizar atividades que lhe tragam prazer. Aproveite também a companhia dos amigos e das pessoas com quem se sente à vontade. Por fim, apesar dos desafios, haverá mais coragem para enfrentar os fantasmas da alma.

Libra

A tendência a se deparar com situações que despertem as suas feridas e traumas continua. Dessa forma, o período será um pouco mais desafiador, impactando a sua forma de ser. Portanto, procure se apoiar em pessoas que trazem segurança emocional. Somente assim conseguirá lidar melhor com tudo isso.

As atividades em grupo poderão ser um ponto importante de gatilho para as emoções conturbadas. Em contrapartida, você viverá um momento importante na busca por equilíbrio e harmonia. Haverá a possibilidade de realizar o que precisa de forma mais amorosa, de encontrar um bom trabalho e de compreender as necessidades do outro com mais facilidade.

Escorpião

Será preciso atenção à tendência de querer fazer tudo a seu modo sem respeitar os limites do outro. Afinal, essa atitude irá gerar conflitos, muita tensão e desequilíbrio emocional. Lembre-se que cada um tem o seu tempo e os seus desejos. Tenha cuidado com decisões impulsivas no ambiente profissional, pois elas poderão te prejudicar.

Na vida afetiva, ao mesmo tempo em que irá buscar por mais equilíbrio na relação, também haverá a necessidade de encontrar sua individualidade e os seus propósitos. Portanto, para evitar desentendimentos, gerencie bem as suas emoções e tente controlar os seus impulsos.

Sagitário

Sua vontade de sair da rotina, de fazer algo novo e de expandir os horizontes estará presente nesta semana. Todavia, a tendência é que o impulso e o excesso de otimismo te levem a conflitos e a situações que abalem as suas emoções. Assim sendo, atente-se a isso.

O seu cotidiano poderá ser entediante, o que te levará a romper com algumas atividades importantes. Tenha cuidado, pois sua saúde e a vida profissional tendem a ser prejudicadas. Para lidar com todo esse desejo por novidades, procure se organizar e ter consciência do que realmente é possível fazer.

Capricórnio