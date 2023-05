PRINCIPAIS NOTÍCIAS

GB MONARQUIA: Expectativa em Londres para a primeira coroação de um rei em 70 anos

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Grupo paramilitar russo ameaça abandonar Bakhmut se não receber mais munições

=== GB MONARQUIA ===

LONDRES:

Expectativa e protestos antes da primeira coroação de um rei britânico em 70 anos

Setenta anos depois de sua mãe, Charles III será coroado no sábado (6) em uma cerimônia repleta de tradição e simbolismo, única na Europa, que reunirá milhares de admiradores em Londres, mas não estará livre de protestos do movimento antimonarquista britânico.

LONDRES:

Charles III e Camilla, da impopularidade a uma coroação muito aguardada

Charles III, um dos integrantes mais impopulares da realeza britânica até sua ascensão ao trono, será coroado aos 74 anos, ao lado da mulher que amou a vida toda e que será a sua rainha.

LONDRES:

O passo a passo da cerimônia de coroação de Charles III

A coroação de Charles III e da rainha Camilla no sábado (6) em Londres será uma cerimônia complexa com várias etapas, enraizada na tradição, mas levemente modernizada, após a qual o Reino Unido viverá três dias de festividades.

LONDRES:

Quem comparecerá à coroação de Charles III?

A coroação de Charles III terá cerca de 2.000 convidados, bem menos que os 8.000 que lotaram a Abadia de Westminster para a coroação de sua mãe em 1953.

LONDRES:

Ouro e bordados, as vestes cerimoniais da coroação de Charles III

Em sua coroação no sábado (6) em Londres, Charles III vestirá as pesadas túnicas douradas de seus antepassados, inspiradas em trajes religiosos e destinadas a evocar a natureza divina da realeza.

LONDRES:

Abadia de Westminster, lugar-chave na história da monarquia britân

A Abadia de Westminster, onde o rei Charles III será coroado oficialmente no sábado 6 de maio, foi palco de momentos-chave na história da monarquia britânica durante quase 1.000 anos.

LONDRES:

Joias e relíquias ligam coroação de Charles III à história da monarquia

Na coroação de Charles III em Londres no sábado (6), serão exibidas relíquias raras e algumas das joias mais famosas do mundo, que constituem um vínculo físico e simbólico com a história da longeva monarquia britânica.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Grupo paramilitar russo Wagner ameaça deixar Bakhmut por falta de munições

O grupo paramilitar russo Wagner ameaçou nesta sexta-feira (5) retirar seus combatentes a partir de 10 de maio da cidade de Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia, devido à falta de munições, situação que atribui ao exército.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ====

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Maduro acusa governo Biden de 'saquear' petroleira da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou na quinta-feira (4) o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de comandar o "saque" da refinaria Citgo, após uma decisão judicial que permite a venda de ações para pagar os credores.

-- EUROPA

MLADENOVAC:

Oito mortos 14 feridos em segundo ataque a tiros na Sérvia em 48 horas

Um ataque a tiros deixou oito mortos e 14 feridos na Sérvia e o criminoso foi detido nesta sexta-feira (5), em um novo episódio de violência em um país ainda em estado de choque com os assassinatos de oito estudantes e um segurança há dois dias em uma escola de Belgrado.

-- ÁFRICA

CARTUM:

Combates prosseguem no Sudão apesar das ameaças de sanções dos Estados Unidos

Os combates prosseguiam nesta sexta-feira (5) na capital do Sudão, onde o exército e os paramilitares em uma batalha pelo poder ignoram uma promessa de trégua e as ameaças de sanções dos Estados Unidos.

CARTUM:

Generosidade com os deslocados toma conta das estradas do Sudão

Parados à beira da estrada, eles distribuem água e comida aos habitantes de Cartum, que se dirigem ao sul para fugir dos combates. Após três semanas de guerra, a lendária hospitalidade dos sudaneses continua inabalável.

-- ÁSIA

DARBHANGA:

Mulheres indianas suportam a carga do crescimento demográfico

Jaimala Devi foi casada pelos pais aos 14 anos. Tem sete filhos, porque o marido queria, a todo custo, dois meninos. Uma história comum em Bihar, estado do nordeste da Índia, o mais pobre do país mais populoso do mundo.

=== SOCIEDADE, ARTES, CIÊNCIAS E CULTURA ===

SAN JUAN DEL SUR:

Natureza, segurança e educação alternativa atraem americanos e europeus à cidade costeira da Nigarágua

Atraídos pela beleza natural, segurança e tranquilidade, dezenas de americanos e europeus chegaram como turistas mas viraram moradores de San Juan del Sur, cidade costeira da Nicarágua - longe das disputas políticas do país.

=== ESPORTE ===

