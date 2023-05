Oito curiosidades sobre a coroação de Charles 3º

Por que o novo monarca do Reino Unido será coroado em 6 de maio e na Abadia de Westminster? Que músicos se apresentarão no concerto de domingo? O príncipe Harry estará presente? E o que é o "quiche da coroação"?A história das coroações reais em Londres data de quase mil anos atrás. Durante todos esses séculos, numerosos rituais se desenvolveram, muitos dos quais serão retomados na coroação de Charles 3º do Reino Unido e sua esposa, Camilla, no próximo sábado (06/05). Alguns elementos do ritual, como a coroa real, são quase tão antigos quanto a própria cerimônia. Outros – como escolher um prato-símbolo, neste caso o "Quiche da Coroação" – são adições modernas. A seguir, sete curiosidades em torno da coroação de Charles 3º. 1. Por que a cerimônia de coroação transcorre em 6 de maio A família real e o governo britânico definiram a data da cerimônia, sem fornecer nenhum motivo para a escolha do 6 de maio de 2023. No entanto a imprensa nacional chamou a atenção para diversos marcos da história da família real ligados a esse dia. Em 6 de maio de 2019 nasceu Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primogênito do príncipe Harry, filho de Charles, e Meghan Markle. A data também registra a morte do tataravô de Charles rei Eduardo 7º, em 1910. Há quem se pergunte se foi uma boa ideia fazer a cerimônia coincidir com o aniversário do neto do rei. Talvez não. Seja como for, consta que Meghan, que permanecerá em Los Angeles com as crianças durante a coroação, está planejando uma festa super especial para os quatro anos de Archie. 2. Por que a coroação se realiza na Abadia de Westminster Possivelmente não houve qualquer discussão sobre o local da cerimônia. Os reis e rainhas britânicos são coroados na Abadia de Westminster desde 1066, quando William (ou Guilherme) 1º, o Conquistador, ocupou a Inglaterra com seu exército. De lá para cá, transcorreram na catedral londrina 38 coroações. William 1º, aliás, foi coroado no dia de Natal de 1066. O 25 de dezembro era uma boa escolha numa época em que os reis eram considerados representantes de Deus na Terra. Há notícias de que Charles preferia uma data religiosa, mas aparentemente esse desejo foi ignorado. Sua mãe, Elizabeth 2ª, também foi coroada na primavera, em 2 de junho de 1953. 3. Que coroa Charles receberá? A família real possui diversas coroas. Acompanhando a tradição, o rei Charles usará a Coroa de São Eduardo, a mais antigas entre as britânicas, e peça central das assim chamadas "Crown Jewels". Confeccionada em 1661, quem a portou pela primeira vez foi o rei Charles 2º. A coroa medieval anterior havia sido fundida, pois diversas joias reais foram vendidas ou destruídas quando a Inglaterra se tornou uma república (1649-1660), sob a liderança do ditador militar Oliver Cromwell. Após a restauração da monarquia, foi necessário criar uma nova coroa que fosse bastante semelhante a sua antecessora. Segundo o Royal Collection Trust, a coroa pesa cerca de dois quilos. Feita de ouro puro e adornada com rubis, ametistas e safiras, ela é avaliada em cerca de 36 milhões de euros (quase R$ 200 milhões). Seu nome se deve a São Eduardo, o último rei anglo-saxão da Inglaterra, que regeu de 1042 até sua morte, em 1066. 4. Qual coroa foi escolhida para a rainha Camilla? Em 6 de maio de 2023, a consorte de Charles se tornará rainha Camilla. Ela portará o ornamento confeccionado para a coroação da rainha Mary, esposa de George 5º, em 1911. Segundo o jornal The Guardian, é a primeira vez desde o século 18 que a coroa da rainha-consorte é "reciclada" para a cerimônia. Antes, uma pedra importante será removida da coroa: o diamante Koh-i-Noor, que recentemente causou controvérsia por ter chegado à família real britânica sob circunstâncias duvidosas. Quatro países a reivindicam: Índia, Paquistão, Afeganistão e Irã. Em vez do Koh-i-Noor, a coroa de Camilla ostentará algumas das pedras preciosas favoritas de Elizabeth 2ª, num tributo à monarca falecida, segundo o comunicado oficial. 5. Suvenires da coroação de Charles 3º Impensável uma celebração real sem o devido merchandise: para comemorar a coroação de Charles 3º, os fãs da família real terão à disposição toda uma série de itens de colecionador, de toalhas de louça e imãs de geladeira a moedas especiais. O rosto do novo rei adorna até mesmo latas de biscoitos e caixas de cereais. A imprensa britânica observou, contudo, que aparentemente menos suvenires marcam o evento do que, por exemplo, por ocasião do matrimônio do príncipe Harry e Meghan Markle. 6. O que está no cardápio da coroação O fim de semana festivo também é ocasião para um "Coronation Big Lunch". Não se trata de um banquete de Estado, mas de uma iniciativa incentivando comunidades, clubes, amigos, famílias e vizinhos a organizarem grandes almoços celebrando a coroação. Tradicionalmente coletam-se doações para fins caritativos. O rei Charles 3º e a rainha Camilla também propuseram receitas para os "big lunches". O "Quiche da Coroação" foi escolhido como prato prático, de baixo custo, e que pode ser servido tanto frio quanto quente. O casal real recomenda acompanhar com salada verde e batas cozidas esse quiche caracterizado por "sabores delicados de espinafre, feijão-fava e estragão fresco". 7. Que música se escutará no tradicional concerto de coroação No domingo seguinte à cerimônia, haverá um concerto do Castelo de Windsor. Entre os astros anunciados, estão os cantores Lionel Richie, Katy Perry e Andrea Bocelli, o qual fará um dueto com o baixo-barítono lírico galês Bryn Terfel. A banda pop Take That, a cantora e compositora Freya Ridings e o pianista clássico inspirado no hip-hop Alexis Ffrench, todos ingleses, também participarão do concerto transmitido pela televisão. Andrew Lloyd Webber, autor de musicais como Jesus Christ Superstar, Evita e Cats, ficou encarregado de compor o hino oficial da coroação, que intitulou Make a joyful noise (Façam um barulho alegre). Portador do título "sir", Webber já se apresentara no jubileu de platina de Elizabeth 2ª. As grandes personalidades dividirão o palco com um "Coronation Choir", que combina coros locais de diversas partes do país. Ele será reforçado por um coral virtual unindo cantores de todo o Commonwealth britânico. 8. Afinal, o príncipe Harry vem para a coroação? Depois de se indispor com o Palácio de Buckingham, o filho mais novo de Charles, príncipe Harry, deverá ter uma recepção um tanto fria. Apesar de ter oficialmente rompido com a família real, ele concordou em participar da coroação, porém não se sentará na primeira fila com o resto da família. Harry não confirmou se assistirá ao concerto de coroação no dia seguinte. Acredita-se que retornará à Califórnia o mais rápido possível, a fim de comemorar com Meghan e a filha o quarto aniversário do filho Archie. Autor: Christine Lehnen