O passo a passo da cerimônia de coroação de Charles III

A coroação de Charles III e da rainha Camilla no sábado, 6, em Londres será uma cerimônia complexa com várias etapas, enraizada na tradição, mas levemente modernizada, após a qual o Reino Unido viverá três dias de festividades.

Procissão do rei



O dia começa com a 'procissão do rei', um percurso de dois quilômetros pelo centro da cidade, do Palácio de Buckingham à Abadia de Westminster.

O casal real viajará na carruagem moderna construída para o Jubileu de Diamante de Elizabeth II em 2012, puxada por seis cavalos Windsor Grey e escoltada por membros da cavalaria da casa real.

Eles chegarão à igreja para o início da cerimônia às 11h00 (07h00 no horário de Brasília).

Cerimônia e convidados



Charles será coroado às 12h00 locais (8h00 no horário de Brasília) e o serviço religioso, presidido pelo clérigo de maior nível hierárquico da Igreja da Inglaterra, o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, terminará às 13h00 de Londres.

Mais de 2.000 pessoas, de líderes estrangeiros e membros da realeza a autoridades eleitas e representantes da sociedade civil, estarão presentes.

Reconhecimento



A cerimônia é praticamente a mesma há mais de mil anos.

O rei é apresentado pela primeira vez aos fiéis, que respondem com gritos de "Deus salve o rei Charles!". As trombetas soam após cada reconhecimento.

Juramento



O arcebispo de Canterbury administrará o "juramento da coroação", na forma de perguntas ao monarca.

A redação tem variado ao longo dos séculos.

Charles responderá às perguntas com a mão sobre a bíblia e depois dirá: "Cumprirei o que prometi. Que Deus me ajude."

Ele também fará separadamente um juramento no qual o rei afirma ser um "protestante fiel".

Unção



O monarca, sentado no trono do rei Eduardo, a cadeira da coroação, sob um dossel, é "ungido, abençoado e consagrado" pelo arcebispo.

O óleo consagrado é derramado de um frasco de ouro e administrado com uma colher de prata dourada do século XII, que é o artefato mais antigo das joias da coroa.

A unção será "a única parte da cerimônia que o público não verá", disse Welby.

A cadeira da coroação foi construída em 1300. Abaixo dela está a "Pedra do Scone" ou "Pedra do Destino", um antigo símbolo da monarquia escocesa tomada pelo rei Eduardo I.

Posse



Depois de receber o orbe e os cetros, que representam os poderes espirituais e temporais do rei, a coroa de Santo Eduardo é colocada na cabeça do monarca.

Esta relíquia de ouro maciço cravejada de pedras preciosas, como rubis e safiras, é usada apenas quando o monarca é coroado.

Entronização



O monarca senta-se no trono.

Tradicionalmente, o arcebispo e o herdeiro do trono, seguidos pelos duques reais e aristocratas, ajoelham-se e juram lealdade.

Mas desta vez o príncipe herdeiro William será o único duque real a prestar homenagem a Charles.

E, em vez da homenagem aristocrática, o arcebispo de Canterbury convidará todas as pessoas, onde quer que estejam assistindo ou ouvindo, a jurar lealdade ao novo rei, um marco histórico que busca democratizar a cerimônia, mas que atraiu fortes críticas.

Camilla será coroada separadamente em uma cerimônia parecida, porém mais simples.

Procissão da coroação



O rei e a rainha retornarão ao Palácio de Buckingham na carruagem dourada, em um grande desfile chamado "procissão da coroação".

A carruagem, usada pela primeira vez em 1762, pesa quatro toneladas e será puxada por oito cavalos Windsor Grey.

A eles se juntarão outros membros da família real e cerca de 4.000 soldados em uniforme de gala.

No palácio, o casal real aparecerá na varanda por volta das 14h15, horário local, para cumprimentos e assistir a um desfile aéreo.

Festas de bairro e shows de famosos



No domingo, festas de bairro apelidadas de "Coronation Big Lunch" (Grande Almoço da Coroação, em tradução livre) acontecerão em todo o Reino Unido.

Às 20h00 locais, o Castelo de Windsor, na zona oeste de Londres, receberá cerca de 10.000 pessoas para um show com artistas como Katy Perry, Lionel Richie, Take That e Andrea Bocelli.

A segunda-feira será feriado e a família real pediu aos britânicos que façam trabalho voluntário nesse dia.





