Nadal anuncia que não disputará torneio de Roma

A três semanas de Roland Garros, Rafael Nadal anunciou que não disputará o torneio de Roma (12 a 21 de maio), último grande evento antes do Grand Slam parisiense, onde o veterano espanhol espera estar presente para defender seu título.

A lesão no quadril impediu Nadal de jogar no saibro nesta temporada, onde abriu mão de torneios emblemáticos para ele como Monte Carlo, Barcelona, Madri e agora Roma, torneio em que foi campeão dez vezes, a última delas em 2021.

"Sinto muito anunciar que não poderei estar em Roma. Todos vocês sabem o quanto me dói perder mais um dos torneios que marcaram minha carreira profissional e pessoal por todo o amor e apoio dos 'tifosi' italianos", disse Nadal em uma mensagem publicada em suas redes sociais.

"Apesar de ter notado uma melhora nos últimos dias, foram muitos meses sem poder treinar em alto nível e o processo de readaptação tem seus prazos. Não tenho escolha a não ser aceitá-los e continuar trabalhando", acrescentou.

O tenista com 22 títulos de Grand Slam, que tem 36 anos - fará 37 em 3 de junho -, tem a missão de poder estar presente em seu torneio favorito, Roland Garros, que já conquistou catorze vezes e que este ano começa no dia 28 de maio.

A presença de Rafael Nadal em Paris, ou as condições físicas exatas em que chegará, é agora a principal incógnita.

Em 2022, Nadal já conseguiu vencer no saibro francês, apesar de jogar com problemas no pé esquerdo, onde sente dores desde a juventude devido à síndrome de Müller-Weiss.

O espanhol lesionou um músculo, o iliopsoas da perna esquerda, durante o Aberto da Austrália, em janeiro, no qual foi eliminado na segunda fase pelo americano Mackenzie McDonald. Inicialmente, a lesão o deixaria afastado de seis a oito semanas, mas o tempo de recuperação foi aumentando.

Quando em meados de abril anunciou a sua desistência do torneio de Madri, que ainda está sendo disputado, Nadal já havia admitido que "a evolução não foi a que era esperada inicialmente".

Os meses de ausênncia neste ano de 2023 fizeram com que caísse para o 14º lugar da ATP. Em 20 de março, ele deixou o 'Top 10' do ranking pela primeira vez desde abril de 2005.





