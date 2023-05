Montanha de macarrão é encontrada perto de rio nos EUA

Uma montanha de massa crua foi encontrada jogada perto de um córrego no estado de Nova Jersey, no nordeste dos Estados Unidos, gerando todo tipo de especulação sobre a origem e os motivos desse lixo incomum.

A massa foi descoberta na cidade de Old Bridge, perto de Nova York, no final de abril. Um morador postou no Facebook fotos da montanha de espaguete, macarrão e massa na forma de letras, na margem de um riacho em uma área arborizada, onde não é raro aparecerem colchões velhos e outros tipos de lixo, segundo a mídia local.

O volume da pasta é equivalente a cerca de "15 carrinhos de mão", disse o administrador municipal Himanshu Shah à AFP em um comunicado nesta sexta-feira.

Funcionários do Departamento de Obras Públicas e agentes policiais foram ao local, após verem as imagens circulando na Internet.

"Estimamos que várias centenas de quilos de massa crua foram retirados da embalagem e jogados no riacho", acrescentou Shah.

Os trabalhadores carregaram toda a comida em menos de uma hora e descartaram-na adequadamente, completou.

"Parece que ficou ali por um curto período de tempo, mas a umidade começou a amolecer parte da massa", disse Shah, acrescentando que a polícia está investigando sua origem.

Quem jogou fora essa quantidade de macarrão? A imprensa local e muitos dos 65.000 habitantes da cidade especulam que pode se tratar de um restaurante, ou de um serviço de catering cancelado.

