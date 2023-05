Lesionado, Hugo Lloris perderá o restante da temporada

O goleiro e capitão do Tottenham, Hugo Lloris, ficará afastado até o final da temporada da Premier League devido a uma lesão na coxa, anunciou o clube inglês nesta sexta-feira.

Campeão mundial em 2018 com a França, Lloris se lesionou no dia 23 de abril, durante um desastroso primeiro tempo contra o Newcastle (6-1), no qual sofreu cinco gols em 21 minutos antes de ser substituído.

O jogador de 36 anos perderá os próximos dois jogos dos Spurs e "ficará afastado até o final da temporada", disse o técnico interino do Tottenham, Ryan Mason, antes da visita ao Crystal Palace neste sábado.

"Temos os resultados. É obviamente decepcionante mas é o que temíamos desde o início", explicou o treinador.

O técnico não quis falar sobre o futuro do seu goleiro, que ainda tem um ano de contrato com o Tottenham, embora deseje que Lloris mantenha um papel ativo no grupo, apesar da lesão.

