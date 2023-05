'Hogwarts Legacy' rende mais de US$ 1 bilhão

O jogo "Hogwarts Legacy", do universo do bruxinho Harry Potter, já vendeu mais de 15 milhões de unidades e gerou mais de 1 bilhão de dólares (R$ 5 bilhões na cotação atual) em todo o mundo desde seu lançamento em 10 de fevereiro deste ano - anunciou sua editora nesta sexta-feira (5).

Desenvolvido pelo estúdio Avalanche Software e publicado pela empresa Portkey Games da gigante Warner Bros, "Hogwarts Legacy" oferece ao jogador a oportunidade de se colocar na pele de um aluno, ou aluna, da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, no início do século XIX.

Aclamado pela crítica e pelos fãs, o título gerou acalorados debates - mesmo antes de seu lançamento -, tanto dentro quanto fora da comunidade de jogos, devido às polêmicas posições de J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, sobre os direitos das pessoas trans.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi alvo de apelos de boicote por parte de alguns jogadores e "streamers". Ainda assim, as polêmicas não tiveram um impacto particular na popularidade, nem nas vendas do jogo.

O site oficial do "Hogwarts Legacy" afirma que Rowling não participou do processo de criação.

Lançado pela primeira vez para os consoles de nova geração PlayStation 5, Xbox Series e PC, o jogo está disponível, a partir de sexta-feira, para PlayStation 4 e Xbox One, antes de seu lançamento para Nintendo Switch no próximo verão (hemisfério norte).

Muito aguardado, outro jogo dedicado ao Quadribol, o esporte favorito dos bruxos, "chega no ano que vem", segundo um representante da Warner Bros., detentora dos direitos da série.

yk/pel/mab/jvb/tt