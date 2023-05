Haddad: convite do G7 vem porque Brasil ganhará relevância na presidência do G20 e Mercosul

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 5, que o convite para que ele participe da reunião do G7 é consequência da relevância que o Brasil terá no cenário internacional ao assumir as presidências do G20 e Mercosul no próximo ano. "O Brasil vai presidir o G20 a partir do ano que vem, o Mercosul. Só não vai presidir o Brics porque adiou um ano", afirmou em entrevista à rádio CBN.

Haddad disse que acompanhará a agenda e pautas do G7, mas que levará também as preocupações do Brasil.

"Paz, combate à desigualdade, questão das big techs, a questão democrática, de como enfrentar o avanço da extrema-direita no mundo e as dívidas dos países mais pobres, como os africanos. Tudo isso está na pauta", comentou o ministro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Haddad viaja na próxima segunda-feira, 8, para o Japão, onde participará do encontro do G7.