Comunicado do Business Wire :Pottery Barn

A Pottery Barn Kids, uma marca de portfólio da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM), maior comércio varejista digital do mundo no campo de artigos domésticos sustentáveis com foco no design, anunciou hoje uma colaboração com o casal de influencers Chris e Julia Marcum, de "Chris Loves Julia", na criação de uma linha de móveis infantis. A nova coleção Chris Loves Julia para a Pottery Barn Kids é a primeira e única parceria da dupla no mercado de mobiliário doméstico infantil e mostra sua crença compartilhada com a Pottery Barn Kids de que os espaços de convivência podem ser elegantes e confortáveis.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230504005228/pt/

Chris Loves Julia x Pottery Barn Kids (Photo: Pottery Barn Kids)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde 2009, Chris e Julia documentam seu amor pelo design, levando seus seguidores sociais a aventuras por meio de reformas de casas, projetos DIY e sua vida cotidiana. Seu blog homônimo e conta do Instagram "Chris Loves Julia" é um espaço digital que celebra o ambiente doméstico em todas as etapas. Desde o início do "Chris Loves Julia", o casal deu as boas-vindas a três filhas, capturou suas experiências em várias mudanças pelos Estados Unidos e compartilhou inúmeras dicas de design com seu público altamente engajado.

A coleção Chris Loves Julia para Pottery Barn Kids se baseia na própria experiência do casal como pais e nas peças que os atraíram ao decorar os espaços de seus filhos. O resultado é uma colaboração de móveis, têxteis e decoração que combina o amor de Chris e Julia por madeiras de tons escuros e silhuetas tradicionais com o artesanato, qualidade, sustentabilidade e experiência em design da Pottery Barn Kids.

"Admiramos o relacionamento e a conexão que Chris e Julia construíram com sua comunidade e estamos entusiasmados com esta parceria, em uma coleção de produtos de qualidade inspirados no vintage e fiéis à sua estética", disse Jennifer Kellor, presidente da Pottery Barn Kids. "A colaboração nasceu de nosso amor compartilhado por criar interiores confortáveis e acolhedores."

Esta colaboração foi cuidadosamente elaborada tendo a funcionalidade em sua essência, apresentando móveis projetados para economizar espaço ou se adaptar à medida que a criança cresce, garantindo o uso das peças nos anos posteriores. A exibição de arte na parede funciona como uma decoração significativa que pode mostrar a criatividade de uma criança, suas ilustrações favoritas ou a herança de família em uma moldura elegante. A colcha reversível e as fronhas apresentam dois desenhos que podem ser facilmente trocados para atualizar a aparência de um quarto.

"Esta coleção foi projetada com madeiras ricas, silhuetas nostálgicas, padrões frescos e muito caráter - sempre com as nossas filhas como referência! Queríamos projetar peças que pudessem crescer com nossos filhos: móveis de grande qualidade que encaixam bem tanto no quarto de um bebê quanto no quarto de uma criança ou adolescente", comentou Julia Marcum, de "Chris Loves Julia".

Para saber mais sobre a coleção, acesse www.potterybarnkids.com/chrislovesjulia. Participe da conversa nas redes sociais em @potterybarnkids e @chrislovesjulia.

SOBRE A POTTERY BARN KIDS

Apresentada em 1999, a Pottery Barn Kids oferece móveis domésticos exclusivos disponíveis on-line e em lojas no mundo todo para criar espaços adequados para crianças, ecologicamente corretos, elegantes e inovadores. A missão da Pottery Barn Kids é proporcionar o máximo em design de qualidade, sustentabilidade e segurança para a casa de todas as famílias. Os produtos são rigorosamente testados para atender aos mais altos padrões de segurança infantil e são habilmente elaborados com os melhores materiais para durar mais além da época da infância. A Pottery Barn Kids é membro da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) e participa do The Key Rewards, um programa de fidelidade gratuito que oferece aos membros benefícios exclusivos em todo o conjunto de marcas.

SOBRE "CHRIS LOVES JULIA"

Chris e Julia Marcum são o casal por trás de "Chris Loves Julia" - a plataforma de design de interiores que se trata de amar o local onde você mora. Juntos, trabalham para descobrir o potencial de sua casa por meio de projetos de bricolagem, grandes reformas, design extravagante e sua vida familiar cotidiana.

WSM-PR

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230504005228/pt/

Contato

Molly Terrell Relações Pública da Pottery Barn Kids [email protected]

Lauren Sanchez Relações Pública da Pottery Barn Kids [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.