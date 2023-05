Bayer Leverkusen perde em casa para o Colônia (2-1) após 14 jogos invicto

O Bayer Leverkusen (6º) perdeu em casa para o vizinho Colônia (10º) por 2 a 1, nesta sexta-feira, pela 31ª rodada da Bundesliga, a seis dias de viajar para enfrentar a Roma pelo jogo de ida das semifinais da Liga Europa.

Em desvantagem no placar após um gol do atacante Davie Selke aos 14 minutos, o Bayer Leverkusen empatou por meio do francês Amine Adli (28'). Mas aos 36 minutos, Selke voltou a balançar a rede, fechando o placar.

Esta é a primeira derrota da equipe comandada pelo espanhol Xabi Alonso desde 19 de fevereiro. Termina assim uma sequência de 14 jogos consecutivos, levando em conta todas as competições, de invencibilidade.

O dérbi entre Leverkusen e Colônia, dois clubes separados por apenas alguns quilômetros, foi antecipado para esta sexta-feira para dar mais tempo ao primeiro para o duelo europeu contra a Roma.

Com este revés, o Bayer Leverkusen parece perder quase definitivamente as chances de conseguir chegar ao quarto lugar, o último da Bundesliga que classifica para a próxima Liga dos Campeões. Está a oito pontos do Freiburg (4º), e tem apenas três jogos para disputar.

Para estar na próxima Liga dos Campeões, o caminho do Bayer Leverkusen passaria agora pela conquista da Liga Europa, cuja final está marcada para o dia 31 de maio, em Budapeste, na Hungria.

No outro jogo desta sexta-feira, o Schalke 04 deixou a zona de rebaixamento e subiu para décimo quarto graças à vitória por 3 a 2 nos acréscimos fora de casa contra o Mainz (8º).

O gol da vitória da equipe de Gelsenkirchen foi marcado, já aos 90+12 e de pênalti, por Marius Bülter, que já havia aberto o placar para seu time.

--- Jogos da 31ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Mainz - Schalke 04 2 - 3

Bayer Leverkusen - Colônia 1 - 2

- Sábado:

(10h30) Hertha Berlim - Stuttgart

Augsburg - 1. FC Union Berlin

B. Moenchengladbach - Bochum

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

Freiburg - RB Leipzig

(13h30) Werder Bremen - Bayern de Munique

- Domingo:

(12h30) Borussia Dortmund - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 62 30 18 8 4 81 33 48

2. Borussia Dortmund 61 30 19 4 7 67 40 27

3. 1. FC Union Berlin 56 30 16 8 6 44 31 13

4. Freiburg 56 30 16 8 6 46 37 9

5. RB Leipzig 54 30 16 6 8 54 37 17

6. Bayer Leverkusen 48 31 14 6 11 54 43 11

7. Wolfsburg 46 30 12 10 8 54 37 17

8. Mainz 45 31 12 9 10 51 46 5

9. Eintracht Frankfurt 43 30 11 10 9 50 46 4

10. Colônia 38 31 9 11 11 42 49 -7

11. B. Moenchengladbach 36 30 9 9 12 44 48 -4

12. Werder Bremen 35 30 10 5 15 48 58 -10

13. Augsburg 31 30 8 7 15 39 55 -16

14. Schalke 04 30 31 7 9 15 31 59 -28

15. Hoffenheim 29 30 8 5 17 39 51 -12

16. Stuttgart 28 30 6 10 14 38 52 -14

17. Bochum 28 30 8 4 18 33 67 -34

18. Hertha Berlim 22 30 5 7 18 35 61 -26

./bds/tba/dr/aam